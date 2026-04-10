Fine commissariamento sanità, Sudano (Lega): “Ora nuova fase”

«La fine del commissariamento della sanità in Calabria segna un passaggio atteso e significativo, che apre una nuova fase per l’intero sistema sanitario regionale».

È quanto dichiara il Commissario regionale della Lega Calabria, Valeria Sudano, dopo il via libera del Consiglio dei ministri.

«Accogliamo con favore questo risultato – prosegue Sudano – che rappresenta il frutto di un lavoro istituzionale importante, portato avanti dal Governo e dalla Regione Calabria con il presidente Roberto Occhiuto. Un percorso complesso che oggi consente alla Calabria di tornare ad avere piena titolarità nella gestione della propria sanità».

«È significativo – sottolinea Sudano – che il via libera del Consiglio dei ministri sia arrivato su proposta del ministro Roberto Calderoli, esponente della Lega, condivisa dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, anch’esso esponente Lega, e dal ministro della Salute Orazio Schillaci. Un segnale di attenzione e di impegno concreto che testimonia il contributo determinante della Lega all’interno dell’azione di governo».

Il Commissario della Lega Calabria evidenzia il valore della nuova fase che si apre: «Adesso si crea un’opportunità concreta per rafforzare l’organizzazione sanitaria, migliorare l’accesso ai servizi e rendere sempre più efficiente la risposta ai bisogni dei cittadini. È il momento di consolidare quanto fatto e di programmare con visione e responsabilità».

«Sarà fondamentale – aggiunge il commissario Lega – lavorare in sinergia tra istituzioni, valorizzando le professionalità presenti e investendo su innovazione, digitalizzazione e medicina territoriale, così da costruire un sistema sanitario moderno e vicino alle comunità».

«La Lega Calabria – conclude Sudano – garantirà il proprio contributo costruttivo in questo percorso, con l’obiettivo di accompagnare questa transizione verso risultati concreti e duraturi. La sfida è importante, ma oggi abbiamo tutte le condizioni per affrontarla con fiducia».