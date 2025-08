Calabria verso il voto, parla Mario Occhiuto: “Mio fratello sotto attacco, giusto dare le dimissioni”

“Mio fratello Roberto ha intelligentemente capito che c’era un attacco nei suoi confronti e ha scelto di dare le dimissioni. Questo, nonostante negli anni in cui ha governato la regione ci siano stati risultati tali che ormai ovunque si riconosce quanto la Calabria sia cambiata. Se non ci fosse stato lui come governatore, ad esempio, non avremmo avuto i medici cubani negli ospedali e avremmo dovuto chiudere diversi nosocomi. Quindi ringrazio Roberto e condivido totalmente quello che ha fatto”.

Così il senatore di Forza Italia Mario Occhiuto intervenendo agli Stati generali del Mezzogiorno in corso a Reggio Calabria.

“Dopo il doloroso evento che la mia famiglia ha subito – ha proseguito -, mi sento come una barca che prende il mare dopo una tempesta, che è stata sconquassata. In questi mesi colleghi e amici mi hanno aiutato a portare avanti battaglie come quella sullo psicologo scolastico, sugli studi specifici per i dsa, sui ragazzi plusdotati. Ringrazio Tajani che mi ha spronato a portare avanti questi temi”, ha concluso.