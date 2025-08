Calabria al voto, la lettera: “Il centrosinistra scelga candidato attraverso primarie aperte”

“Gentile Direttore,

quella che sta per leggere, e che le chiedo la cortesia di pubblicare, sarà una lettera di parte.

Glielo anticipo io, subito, così da fugare ogni dubbio: assolutamente di parte.

Le dimissioni del Presidente Occhiuto hanno rappresentato qualcosa di inaspettato per la maggior parte delle cittadine e dei cittadini calabresi, così come per molti degli osservatori e degli addetti ai lavori.

Si è trattato di dimissioni spiazzanti, ma non mi avventurerò oltre nell’analisi di queste ultime, non è questo l’oggetto della mia missiva.

Di conseguenza, che esse si giudichino come una grande mossa strategica o come l’ennesimo coup de théâtre di un politico bravissimo a comunicare, anche il nulla, credo non possa sfuggirci un elemento:

la necessità da parte della coalizione di Centrosinistra di approntare molto prima del previsto una strategia politico-elettorale (vincente?).

Eccola qui la mia partigianeria, Direttore, eccola qui.

Io vorrei rivolgermi ai dirigenti, ai consiglieri regionali, agli aspiranti tali, ai militanti, ai simpatizzanti dei partiti e dei movimenti del Centrosinistra calabrese.

Vorrei chiedere loro di utilizzare bene questo breve intermezzo elettorale.

Il fatto che, dopo quasi quattro anni, non si veda ancora in lizza un’alternativa credibile, ben congegnata e pronta ad affrontare la tenzone elettorale non mi fa ben sperare.

Tuttavia, non voglio credere che tutto sia perduto.

A costo di sembrarle naìf, Direttore, io vorrei che stavolta il Centrosinistra non venisse a chiedere voti: vorrei venisse a chiederci corresponsabilità.

Vorrei che non si andassero cercando candidati che garantiscano pacchetti di voti, bensì persone che siano espressione vera e leale delle istanze di chi resta in Calabria e di chi se ne sta per andare, o se n’è già andato.

Lo so, dentro di me so che lei, leggendo queste righe, sta sorridendo di me e della mia ingenuità; però, Direttore, si immagina se il candidato della coalizione venisse davvero scelto attraverso primarie aperte? Si potrebbero mobilitare tante persone così, no? Ci sarebbero magari brogli o irregolarità? Può darsi, ma non solamente quelli, tuttavia.

Ci sarebbero partecipazione, dibattito, senso di appartenenza, corresponsabilità.

Io vorrei sentirmi parte di una comunità, che cammina, che si muove, progredisce; non vorrei essere parte del contenuto di un pacchetto, che una volta svuotato si butta.

Non sono cliente, sono cittadino. E credo tante e tanti la pensino così.

Mi si dirà che non c’è tempo: può darsi.

Io, però, nel mio piccolo, ritengo non abbiano più tempo in Ucraina, dove i civili sono bersagliati e massacrati ogni giorno da droni e missili russi; penso non abbiano più tempo a Gaza, dove da mesi civili inermi vengono affamati a morte dal governo di Israele e dalla complicità pelosa e senza morale di Hamas. Ecco, lì non c’è tempo.