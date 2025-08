Nasce a Reggio Calabria “ONEIRE”, la nuova associazione formata dall’incontro di giovani residenti e fuorisede

L’associazione “OneiRe” nasce dall’incontro di giovani residenti e fuorisede di Reggio Calabria, accomunati da una connessione tra chi parte, chi torna e chi resta, tutti mossi dalla stessa volontà: “cambiare il modo in cui Reggio viene raccontata e vissuta, trasformare la città in un luogo di opportunità, crescita e fermento culturale”.

Il Direttivo è così composto: Giovambattista “Jambo” Praticò – Presidente, Alessia Firriolo – Vice Presidente, Silvia Giandoriggio – Vice Presidente, Giuseppe Labate – Tesoriere, Marco Sottilotta – Direttore Operativo.

Del nucleo fondante dell’associazione fanno parte: Cecilia Puccinelli, Marco Giovinazzo, Beatrice Borrello, Roberta Cogliandro, Antonio Fragomeni e Francesca Spinella.

Per presentarsi ufficialmente all’opinione pubblica cittadina, i promotori dell’associazione “OneiRe” hanno organizzato per giorno Giovedì, 07 agosto 2025, alle ore 18:30, presso la sala Federica Monteleone, del Consiglio Regionale della Calabria – via Cardinale Portanova – un incontro aperto a tutti, con un particolare invito a parteciparvi ai giornalisti e ai rappresentanti locali delle testate giornalistiche, durante il quale si esporranno i principi fondativi e le iniziative future.

Durante lo scorso periodo natalizio, la città, come ogni anno, si è animata grazie al ritorno di molti fuori-sede. In quei giorni ha iniziato a circolare in rete un post pubblicato da Jambo Praticò, progettista culturale e creativo, che interrogava: “Quanto sarebbe diversa Reggio Calabria se tornassimo tutti a vivere in città?”. Queste parole hanno destato l’attenzione di molti, spingendo giovani residenti e fuorisede a riunirsi in maniera più strutturata in due momenti di workshop partecipativo.

Lo scorso marzo, al termine di approfonditi confronti di idee e proposte, gli organizzatori di questi eventi, hanno formalizzato l’associazione “OneiRe”.

Chiare sono le indicazioni del Manifesto fondativo: “Crediamo che il futuro di Reggio Calabria dipenda dalla partecipazione attiva di chiunque, sia residenti che fuorisede. Lo scopo principale di questa associazione è essere un collettore, una rete tra residenti e fuori sede per creare una community attiva e coesa, facilitando il networking e lo scambio di contatti tra persone con interessi e competenze diverse, sfruttando le reti che i fuorisede hanno necessariamente costruito al di fuori di Reggio per metterle al servizio, finalmente, della propria città.”

L’ associazione per sua natura e per gli attori che la compongono, è inclusiva e multidisciplinare, ed ha l’obiettivo di essere un nuovo spazio per le idee, un punto di incontro per chi vuole ripensare il futuro di Reggio Calabria, senza nostalgie sterili né rassegnazione, ma con spirito critico e visione. I suoi principi si radicano nella valorizzazione del territorio, nell’autodeterminazione dei giovani e nella collaborazione tra chi parte, chi torna e chi resta, per costruire insieme un tessuto culturale più ricco e sostenibile.

Il nome “OneiRe” è un incontro di significati: deriva dall’unione del termine greco “Oneiro” (ὄνειρον, sogno in greco antico) e “Re”, le iniziali di Reggio, “dove sono piantate le nostre radici”. OneiRe non è soltanto un nome, è una dichiarazione d’intenti: “essere svegli dentro il sogno, per immaginare e costruire una città diversa”.