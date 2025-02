Trasporti: comitato tecnico AV Calabria, ‘No allo scippo, chi ha deciso cambio tracciato?’

”Pur non avendo voglia di polemizzare soprattutto per non tediare oltre i cittadini non possiamo però sottrarci dall’esternare alcune considerazioni, come parte tecnica del Comitato tecnico-politico su AV Salerno-Reggio, riguardo ad un ”inopinato” e fuori luogo intervento della Senatrice Minasi in merito alle dichiarazioni del Sindaco di Cosenza Franz Caruso in qualità di promotore e coordinatore del Comitato stesso, sul tentativo di scippare alla Calabria l’Alta Velocita”. E’ quanto si legge in una nota del Comitato tecnico AV Calabria a firma di Demetrio Festa, Giuseppe Lo Feudo, Luigi Martirano, Roberto Musmanno. ”La prima precisazione da fare è che mai nessuno, men che meno il Comitato, ha mai parlato di una Alta Velocità che passi da Cosenza”, mentre ”altra uscita alquanto estrosa della senatrice Minasi è relativa ai misteriosi ‘Zigzaghi’ che insisterebbero sulla linea per passare da Corigliano, Sibari e ‘paeselli” limitrofi’, ma mai si parla di Cosenza né si fanno zig zag, ma fu invece scelto da RFI il tracciato più performante e più utile a territori ben più vasti rispetto alle altre soluzioni”, spiega il Comitato tra le alte cose nella nota. ”Invece di attaccare Cosenza e Provincia, addirittura richiamando la vecchia storia del tracciato autostradale che grazie al ministro Mancini venne accentrato a servizio della Calabria tutta e che la senatrice Minasi avrebbe voluto sulla costa, così cancellando con un colpo di spugna tutto lo sviluppo turistico dell’alto Tirreno cosentino, chiediamo nuovamente alla senatrice leghista di unirsi a noi per evitare lo scippo dell’AV”, dice la l’altro il Comitato che formula anche due domande: ”Chi ha deciso di cambiare il tracciato e decidere, quindi, indirettamente di accantonare il progetto di vera AV? 2)​ Sulla base di quale studio tecnico si smentisce uno studio costato ben 35 milioni ai contribuenti?”.