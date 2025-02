Pasquale Tridico (M5S) in Calabria: tre appuntamenti per discutere di Europa e territori, sviluppo e ambiente

L’europarlamentare M5S Pasquale Tridico, presidente della Sottocommissione del Parlamento Ue per le questioni fiscali, interverrà domenica 16 febbraio a tre importanti appuntamenti, in Calabria, su temi di primo piano per il futuro della regione.

Il primo incontro, intitolato “Ambiente, salute e sviluppo: la bonifica del Sin di Crotone”, si terrà a Crotone: alle ore 11 nella Sala Margherita. All’iniziativa parteciperanno Emilio Errigo, Commissario straordinario dello stesso Sin, e Giovanni Ferrarelli, della Camera di Commercio della Calabria centrale, con i saluti di due responsabili M5S: Elisabetta Barbuto, coordinatrice della provincia di Crotone, e Francesco Zurlo, rappresentante del Gruppo territoriale crotonese. Modererà Maria Paola Ursini, vice di Zurlo. Tridico, cui sono affidate le conclusioni, illustrerà l’impegno sui problemi delle aree inquinate profuso dai Cinque Stelle in ambito europeo.

Nel pomeriggio, alle ore 17, il parlamentare Ue interverrà, a Catanzaro, all’evento “Calabria regione d’Europa: welfare, diritti, autonomia differenziata”, in programma a Palazzo de Nobili. L’iniziativa è promossa dall’associazione Asprom, di cui Tridico è presidente. Sul tema specifico si confronteranno Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro, Giusy Caminiti, sindaca di Villa San Giovanni, Rosanna Nisticò, docente Unical, e Pasquale Neri, portavoce del Forum del Terzo Settore. Il dibattito sarà moderato dal direttore di Asprom, Mimmo Talarico, e si aprirà con un ricordo del compianto economista Vittorio Daniele, tra l’altro autore di studi e libri fondamentali sui divari fra Sud e Nord. A Tridico toccherà invece la sintesi finale.

Infine, alle ore 20, nella Sala Gangemi di Marina di Strongoli (Crotone), Tridico concluderà l’incontro su “Prospettive di sviluppo per il Mezzogiorno in chiave europea”, organizzato dallo stesso europarlamentare con il contributo del Gruppo territoriale M5S attivo nella cittadina ionica. Al dibattito interverranno il sindaco di Strongoli, Francesco Benincasa, e due esponenti M5S: Salvatore Lettieri, coordinatore di Strongoli, ed Elisabetta Barbuto, coordinatrice del Crotonese.

Si tratta di tre momenti di confronto aperto e di proposta, durante i quali il presidente Tridico ribadirà l’importanza di un’Europa vicina ai territori e che sia impegnata per la giustizia sociale, lo sviluppo sostenibile e la tutela delle aree svantaggiate.