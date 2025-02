Calabria: elettrificazione linea jonica, da giunta ok a 198 milioni per completamento

La giunta della Regione Calabria, nell’ultima seduta, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, Maria Stefania Caracciolo, ha approvato l’atto di programmazione riguardante l’intervento di completamento dell’elettrificazione della linea jonica “Tratta Catanzaro Lido-Roccella Jonica”. La dotazione finanziaria, nella quota di competenza del Dipartimento Infrastrutture e Lavori pubblici, è pari a 198.630.000 euro. “Con questo provvedimento – ha dichiarato, in una nota, l’assessore Caracciolo – prosegue l’impegno della giunta regionale riguardo al completamento per fasi dell’elettrificazione della linea jonica. A oggi i lavori delle tratte Sibari-Crotone e Crotone-Catanzaro Lido sono stati consegnati tra novembre e dicembre 2024, sostanzialmente in linea con la programmazione temporale dei progetti definitivi approvati. L’attuale programmazione dei lavori, tra Catanzaro Lido e Roccella – ha concluso l’assessore -, consentirà di imprimere un’ulteriore accelerazione per il completamento dell’opera”.