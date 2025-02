Vincenzo Giovanni Squillacioti eletto alla guida dei Giovani Imprenditori di Unindustria Calabria

E’ Vincenzo Giovanni Squillacioti, crotonese, classe 1987, il nuovo Presidente dei Giovani Imprenditori di Unindustria Calabria, eletto dall’Assemblea generale del 7 febbraio.

Attivo nell’ambito healthcare con la Itinera srl e responsabile di strutture sanitarie, da Past president dei Giovani Imprenditori crotonesi ha svolto varie attività di perfezionamento tra cui Altascuola, il percorso formativo di Confindustria che prepara i Giovani Imprenditori ad essere parte attiva del sistema.

“Sarà un percorso sfidante, soprattutto legato all’eredità del Past President Barreca che ha svolto un ottimo lavoro di coesione territoriale e di rafforzamento della considerazione del movimento calabrese a livello nazionale.” ha dichiarato Squillacioti.

Riguardo al programma di presidenza 2025-29, precisa : “Abbiamo proposto ai colleghi un programma proattivo, denominato “PATTI”, l’acronimo che ne racchiude l’essenza: Persone, Ambiente, Territorio, Talento e Innovazione. Il fulcro sono sempre le persone: Confindustria Giovani è un movimento di persone e lo scopo sarà proprio quello di metterle al centro nelle varie sfaccettature e nei ruoli che ogni tema richiede.”



Per l’attuazione del programma, Squillacioti ha scelto quattro vicepresidenti, ognuno responsabile del coordinamento di una Commissione tematica: Adriano Spina si occuperà di Innovazione e Istruzione, Maddalena Speziali di Ambiente, Sostenibilità, Inclusione e Parità di Genere, Valentina Mallamaci di Empowerment e Leadership, Antonio Monardo si occuperà di Marketing Associativo, Comunicazione Istituzionale e Relazioni Internazionali.

“La realizzazione del programma nei prossimi quattro anni – commenta Squillacioti – vedrà impegnato ogni singolo membro, che darà il proprio contributo nella Commissione che più riterrà aderente alle proprie competenze, formazione ed esperienze. Tutto ciò avverrà sempre sotto la guida dei Presidenti territoriali: Luca Noto per Catanzaro, Giorgio Franzese per Cosenza, Angelo Astorino per Crotone, Giuseppe Lombardo per Reggio Calabria e Gaetano Portaro per Vibo Valentia, a loro volta supportati dai 15 membri del direttivo, 3 per ogni territorio.

Si punta quindi all’unità regionale salvaguardando e valorizzando le specificità territoriali, facendo nostra una linea guida del Presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara.”

“La presenza del collega Natale Santacroce nella squadra della Presidente Maria Anghileri, in veste di Vice Presidente Nazionale, e di Luca Noto, in qualità di Expert panel della Presidenza nazionale, renderà ancora più forte la collaborazione con il livello nazionale del Movimento. Sono quindi presenti tutte le condizioni per dare un forte apporto alla valorizzazione del nostro sistema imprenditoriale attraverso la divulgazione della cultura d’impresa, il coinvolgimento del valido sistema accademico regionale e la formazione dei giovani imprenditori, anche in ottica di ambiente e inclusività”, conclude Squillacioti.