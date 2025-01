Operazione ‘Fattore Delta’, l’apprezzamento della Camera di Commercio: “Importante mettere al ripari Statale 106 da infiltrazioni mafiose”

Apprezzamento è stato espresso dal presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia e presidente di Unioncamere Calabria, Pietro Falbo, in relazione all’inchiesta condotta dalla Dda di Catanzaro e dalla Dia che nella giornata odierna ha portato all’arresto di sei persone, accusate a vario titolo di estorsione aggravata dal metodo mafioso.

«Desidero esprimere la mia gratitudine a forze dell’ordine e magistratura per questa brillante operazione che ha consentito di isolare e mettere al riparo da possibili infiltrazioni mafiose un’opera strategica e da tempo attesa come la statale 106. Il settore delle opere pubbliche e le ingenti risorse a queste destinate devono essere utilizzate per favorire lo sviluppo regionale e non per foraggiare organizzazioni criminali che vivono in maniera parassitaria sulle spalle di imprenditori onesti. Un ringraziamento voglio rivolgere, inoltre, al titolare della ditta che ha avuto il coraggio di denunciare, chiaro segnale di fiducia nei confronti di uno Stato che c’è ed è presente a tutela di tutti coloro i quali vogliono fare impresa onestamente in Calabria».