Princi: “Scomparsa di Armodio Lombardo grave perdita per gli psicologi e per la Calabria, esempio per tutti”

“La scomparsa di Armodio Lombardo è una grave perdita per la comunità degli psicologi, per il mondo delle professioni e per tutta la Calabria”. Lo afferma Giusi Princi, eurodeputata FI-PPE, esprimendo “profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia” del presidente dell’Ordine degli Psicologi della Calabria, Armodio Lombardo, venuto a mancare oggi.

“Ho appreso con grande tristezza – prosegue l’europarlamentare calabrese – la notizia della sua scomparsa. Con Armodio Lombardo e l’Ordine degli Psicologi, quando ero Vicepresidente della Regione, abbiamo attivato per la prima volta la figura dello psicologo in tutte le scuole calabresi che si lega a tanti altri progetti che, anche in questo fronte, hanno visto la Calabria protagonista. Con l’Ordine degli psicologi e con Armodio abbiamo continuato a collaborare fino a pochi giorni fa, lavorando perché il modello Calabria faccia la differenza anche in Europa. Il Presidente Lombardo con grande dignità e dedizione ha dato un importante impulso all’Ordine, anteponendo sempre i bisogni dei più vulnerabili e spendendosi con grande amore per la comunità degli psicologi. Con la sua umanità e la sua professionalità – conclude Princi -, è stato e resterà sempre un esempio per tutti noi”.