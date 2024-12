Circuito Felice Nazzaro: confermata la titolazione anche nel 2025. Sarà ancora Trofeo Nazionale Regolarità Auto storiche per la prossima stagione

La gara che il prossimo anno raggiungerà la undicesima edizione continua ad essere un riferimento per tutti gli appassionati di auto storiche meridionali, restando l’unica gara titolata tra Calabria, Puglia e Basilicata. Lo scorso anno ha visto la partecipazione di circa 40 equipaggi, con diversi concorrenti provenienti da tutta Italia a sfidarsi sul circuito disegnato sulle bellissime strade del Pollino. Oltre a questa importante riconferma c’è una importante novità: la gara sarà inserita anche come riserva del CIREAS (Campionato Italiano Regolarità Autostoriche 2025) ulteriore riconoscimento all’ importante lavoro dell’Historic Club Castrovillari sull’evento. Altri due saranno gli eventi a calendario, Ruote nella Storia a supporto dell’AC Cosenza nei borghi più belli della Provincia, e come sempre si chiuderà la stagione sportiva la dodicesima edizione di “Sulle Strade del Magliocco, regolarità turistica nello stupendo scenario delle Tenute Ferrocinto.

Il Presidente Domenico Campilongo soddisfatto del risultato: siamo davvero felici di ritrovarci con il CFN per il secondo anno consecutivo tra le gare più importanti del panorama nazionale, lavoreremo su tutti gli eventi da subito per rendere questo calendario sempre più coinvolgente, con tante attività nell’anno. Tutto questo è stato possibile grazie al supporto di Automobile Club Cosenza, ACI Storico, degli enti e degli sponsor che ci supportano. Ne approfitto per ringraziare i componenti della scuderia che con la partecipazione alla Coppa dei Lupi di Frosinone riusciamo a raggiungere la sesta posizione tra le scuderie del Campionato Italiano Regolarità 2024, e tutti i soci che con la loro partecipazione hanno impreziosito questa annata. Ci rivedremo sempre più carichi nel 2025