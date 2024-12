I migranti sono in pericolo non un pericolo: Migrantes e Delegazione Caritas regionali esprimono preoccupazione e dolore per il clima di indifferenza

Mentre si avvicina il Natale ed è tradizione pensare ai bisognosi, ai popoli in guerra,

ai poveri in maniera anche astratta, proprio in queste ore in mare continuano a morire

persone tra l’indifferenza della maggioranza delle persone che si professano cristiane.

È di qualche giorno fa infatti, la notizia dell’ennesimo naufragio con 20 morti e c’è

ancora in mare un’altra imbarcazione in difficoltà con a bordo un centinaio di persone,

avverte la ong Sea Watch.

E noi? Non possiamo più dormire tra cuscini profumati quando bambini, donne,

uomini hanno per coperta il mare e per cuscino le onde.

Non possiamo solo accendere le luci del presepe e cantare le nenie natalizie, ma è

l’ora di alzare la testa e voce, per ridare dignità alle persone che toccano la nostra

terra, non possiamo girarci dall’altra parte ma dobbiamo andare incontro a loro a

braccia aperte.

Queste persone, questi giovani e bimbi che arrivano con lo sguardo impaurito con uno

zaino pieno di sofferenza ma anche di tanti sogni, sono PERSONE, sono nostri fratelli,

sono carne viva di Cristo.

Hanno lo stesso sguardo dei nostri bambinelli, che poeticamente vogliamo vedere

solo candido e non candido e indifeso. Indifesi infatti sono spesso i bambini migranti.

Insieme, Migrantes e Delegazione Caritas regionali, nell’esprimere preoccupazione e

dolore per il clima di indifferenza di fronte alla morte di tante persone che sognano

un mondo libero dall’ingiustizia, sentono il dovere di auspicare la cura e la custodia di

questa umanità sofferente, dove l’altro è una ricchezza che apre a nuovi mondi e non

uno strumento ideologicamente usato per difendere i confini.