Un modello vincente per il futuro dei Lavoratori e della Calabria

Un approccio basato su pragmatismo e lungimiranza ha permesso di risolvere la complessa crisi dell’Abramo C.C., in amministrazione straordinaria. La nostra organizzazione sindacale ha sempre sostenuto questo modello, convinta che solo attraverso il coinvolgimento di tutte le parti in causa si potesse evitare un dramma sociale che la nostra terra di Calabria non avrebbe potuto sopportare.

Fin da dicembre 2023, abbiamo riconosciuto l’importanza di questa sfida e il valore del progetto promosso dalla Regione Calabria. Un’iniziativa ambiziosa e concreta, volta a raggiungere due obiettivi fondamentali: da un lato, la tutela dei posti di lavoro e del prezioso know-how maturato in oltre vent’anni; dall’altro, l’avvio di un processo di modernizzazione della sanità regionale attraverso la digitalizzazione delle cartelle cliniche dei cittadini calabresi. Al Presidente Occhiuto e agli Assessori Pietropaolo e Calabrese va riconosciuto, con onestà intellettuale, il merito di aver affrontato la crisi con determinazione, trasformando una situazione critica in un’opportunità di crescita e rinnovamento. Hanno creato uno spazio di lavoro collaborativo che ha consentito a tutti gli attori coinvolti di contribuire in modo costruttivo alla soluzione della crisi. Come sindacato, abbiamo il dovere di accogliere sfide innovative con responsabilità e coerenza, senza lasciarci trascinare né da facili entusiasmi né da visioni catastrofiche. È con questo spirito che abbiamo dato il nostro contributo alla causa dei lavoratori calabresi, scrivendo una significativa pagina di storia sindacale. Siamo fieri del risultato ottenuto e continueremo a lavorare con impegno per la tutela dei diritti dei lavoratori e per il futuro della nostra regione.