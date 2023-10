Arsac, Tavernise (M5S): “Buon lavoro a Caligiuri. Necessario far ripartire l’ente strumentale”

“Voglio esprimere le mie congratulazioni a Fulvia Michela Caligiuri, nuovo commissario dell’Agenzia regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese. Una scelta di campo effettuata dalla Giunta regionale che spero possa dare un impulso importate all’ente strumentale, oltrepassando quelle problematiche che fino ad ora non hanno permesso di centrare la mission dell’agenzia.

Nell’augurare un buon lavoro a Caligiuri non posso esimermi dal sottolineare, richiamando l’attenzione anche dell’assessore all’agricoltura Gianluca Gallo, la necessità di procedere in maniera spedita con l’atto aziendale dell’Arsac. Passaggio necessario per convogliare le potenzialità dell’azienda, rivalutare il patrimonio esistente e procedere a nuove assunzioni. Solo superando questo step si potrà valorizzare l’ente e consegnarli quel ruolo centrale nello sviluppo e ammodernamento dell’agricoltura calabrese”. Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Davide Tavernise.