Sapia (FAI Cisl): “Buon lavoro a Fulvia Caligiuri per la nomina a Commissario dell’Arsac”

«La Fai Cisl Calabria rivolge gli auguri di buon lavoro al nuovo Commissario dell’Arsac Fulvia Michela Caligiuri.

Riteniamo positiva la scelta di un profilo, da parte della Giunta regionale, come quello della Caligiuri, considerata la conoscenza e l’esperienza maturata nel settore agricolo calabrese.

Si ringrazia il Direttore Generale uscente Bruno Maiolo per l’attività svolta e per le varie iniziative condivise a sostegno della contrattazione e del confronto aziendale.

Confidiamo nel lavoro della nuova Commissaria, affinché l’Arsac possa tornare in tempi contenuti ad una normalità amministrativa e gestionale, considerato l’importante ruolo dell’Ente regionale a sostegno di un settore centrale in Calabria, che necessita di sinergie per il lavoro agricolo di qualità e cooperazione».