Fulvia Caligiuri nuovo commissario Arsac

«Esprimo il mio più vivo compiacimento per la scelta della giunta regionale di nominare Fulvia Michela Caligiuri nuovo commissario dell’Arsac. Una donna capace, che conosce bene il settore agricolo, provenendo da una famiglia di imprenditori che tanto bene hanno fatto in Calabria, e che anche nei suoi ultimi ruoli parlamentari ha potuto approfondire le tematiche di un comparto che è diventato strategico per lo sviluppo della Calabria».

Cosi Elisabetta Santoianni, presidente provincia AIC Cosenza, ha voluto esprimere i «migliori auguri di buon lavoro» all’imprenditrice castrovillarese ed ex parlamentare di Forza Italia chiamata dalla Regione Calabria a prendere il posto di Bruno Maiolo, in seguito alla cessazione del mandato di direttore generale dell’Arsac.

«Plaudo – ha continuato la Santoianni – alla scelta dell’assessore Gianluca Gallo che sull’agricoltura sta investendo tanto in termini di consapevolezza, formazione e valorizzazione dei nostri produttori. Auguro – ha concluso la presidente di AIC Cosenza – a Fulvia un percorso operoso all’interno dell’Arsac animato dalla passione che solo le donne possono esprimere, nella certezza che il futuro che ci attende sarà ricco di opportunità e orizzonti ambiziosi per tutti gli agricoltori calabresi».