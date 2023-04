Made in Italy: la Coldiretti Calabria passa il testimone al Villaggio contadino di Bari

La Coldiretti Calabria sta partecipando al Villaggio Contadino realizzato dalla Coldiretti a Bari che si tiene da oggi 29 aprile fino a lunedì sul Lungomare Imperatore. Simbolicamente è un ideale passaggio di testimone dopo – che riferisce Coldiretti Calabria – il precedente Villaggio Contadino si era tenuto a Cosenza dal 10 al 12 marzo u.s.. La Calabria ha realizzato alcuni stand, con il meglio delle produzioni calabresi, ed è presente con agricoltori, in particolare con i giovani e con i propri dirigenti. Sarà possibile visitare e conoscere la biodiversità e la sostenibilità dell’agricoltura italiana, il modello basato sulla distintività e la qualità del made in Italy agroalimentare, lo spirito imprenditoriale dei giovani agricoltori e le frontiere dell’innovazione. Per i tre giorni di manifestazione si alterneranno esponenti istituzionali e rappresentanti della società civile per discutere sui temi della crisi energetica, del cambiamento climatico, dell’alimentazione e dei rischi connessi all’affermarsi di modelli di consumo omologanti, a partire dall’arrivo sulle tavole del cibo sintetico a minacciare la salute dei cittadini e la sopravvivenza stessa del Made in Italy agroalimentare”.