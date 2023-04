Turismo: da Catanzaro a Crotone sul “Treno della Magna Graecia” a partire dal 14 maggio

Il Comune di Crotone ha aderito all’iniziativa “ll treno della Magna Graecia”, organizzata dall’associazione Ferrovie in Calabria con il patrocinio della Fondazione Fs italiane e della Regione Calabria e con la collaborazione della fondazione “Santa Critelli” e dell’associazione Italia Nostra.

Dal 14 maggio prossimo il treno della Magna Graecia partira’ dalla stazione di Catanzaro, nel quartiere Lido (con fermata a Cropani e Botricello) e percorrendo la costa ionica, arrivera’ a Crotone dove si potra’ visitare il Castello di Carlo V, il centro storico, il giardino botanico, il Museo archeologico nazionale e la mostra dello scultore Antonio Affidato, concludendo con assaggi di piatti tipici crotonesi.

L’amministrazione comunale di Catanzaro, intanto, sta lavorando per costruire una serie di percorsi artistico-culturali e naturalistici sfruttando le molteplici opportunita’ offerte dal territorio: dal Parco della Biodiversita’ Mediterranea, arricchito dalle installazioni artistiche di alcuni tra i principali esponenti dell’arte contemporanea, alle Dune di Giovino, passando per importanti musei di arte contemporanea, di archeologia e numismatica, per le testimonianze delle antiche tradizioni e della storia millenaria dell’hinterland catanzarese, i visitatori che grazie al “Treno della Magna Graecia” arriveranno a Catanzaro avranno presto la possibilita’ di conoscere i diversi volti del capoluogo di regione.

Il “Treno della Magna Graecia” si propone come veicolo attraverso il quale destagionalizzare l’offerta turistica, una delle leve di sviluppo sulle quali entrambi le amministrazioni comunali coinvolte intendono agire al fine di stimolare l’evoluzione socioeconomica, culturale e commerciale del territorio.