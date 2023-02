Grande successo per la prima edizione del format “Calabria domani” organizzato all’Università della Calabria dalla neo associazione di promozione sociale “Nuova Era” evento promosso dall’associazione studentesca “Unica”, che ha visto la partecipazione di uno dei più giovani assistenti parlamentari calabresi accreditati al Parlamento Europeo, Andrea Maellare il quale dichiara: “Essere presenti e dare il proprio contributo per migliorare la nostra terra dovrebbe essere la regola per ogni calabrese che ama la Calabria.

Eurocalabria aggiunge mira proprio a questo fornire in maniera del tutto gratuita informazioni sulla progettistica in ambito europeo e informazioni sulle principali attività legislative delle istituzioni europee.

L’incontro di oggi pieno di una onesta e genuina passione aggiunge maellare mi spinge ad aumentare il contributo per la nostra terra tramite euro Calabria.

Ad esprimere soddisfazione il giovane Presidente di “Nuova Era”, Cristofaro Russo che afferma:

“È stata una bellissima giornata di formazione che ha visto la partecipazione attiva di numerosi studenti dell’Università della Calabria, che come me credono fortemente nelle potenzialità della nostra Regione”.

La Calabria, continua Russo:”ha giovani competenti e vedo nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) il quid pluris che porta alla conoscenza delle istituzioni europee e favorisce il rilancio del turismo e della cultura.

Costruiamo insieme con l’Europa una calabria innovativa e sostenibile”.

Moderatrice dell’evento Ilaria Pingitore, rappresentante degli studenti in seno alla commissione paritetica DISPES nonchè laureanda in Pubbliche amministrazioni la quale dichiara: ” immensa gratitudine per la straordinaria partecipazione della compagine studentesca”.

Continua la studentessa affermando: “quanto sia importante la formazione, la voglia di fare, di essere ambiziosi e di non demordere davanti alle difficoltà, a differenza di quanto la nostra terra ci insegna”.