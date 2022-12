De Francesco (Fdi): “Missione a Bruxelles, fondi europei opportunità importante per la Calabria”

“Importante esperienza a Bruxelles. Opportunità concrete per fondi europei in Calabria”.

E’ quanto ha dichiarato Luciana De Francesco durante il corso della visita istituzionale a Bruxelles con una delegazione di amministratori calabresi di Fratelli d’Italia.

“Una missione al Parlamento europeo per approfondire e verificare le grandi opportunità relative alla programmazione comunitaria 21/27. Una tre giorni di incontri e confronti – continua De Francesco, Presidente della prima commissione consiliare regionale – utili a capire i modelli virtuosi che possono essere strumenti efficaci di rilancio per la Calabria”.

“Un’iniziativa veramente che completa un quadro ideale iniziato con la visita del ministro Fitto in Regione e con la conferenza stampa recente del presidente Occhiuto. Ringrazio l’on. Denis Nesci europarlamentare di Fdi – conclude De Francesco – per la disponibilità a favorire un percorso sinergico istituzionale, che servirà ad individuare soluzioni importanti per la Calabria e per i calabresi, legate allo sviluppo e alla crescita economica”.