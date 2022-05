Istituto Nazionale Azzurro: il 4 giugno si conferiranno nuovi e prestigiosi incarichi

“Sabato prossimo quattro Giugno verranno conferiti prestigiosi incarichi all’interno dell’Istituto Nazionale Azzurro, – comunica lo stesso in una nota – diretto dal “nobile” presidente Lorenzo Festicini in armonia con tutto il direttivo. Presso la Chiesa San Bernardo alle Terme, sita in Piazza di S. Bernardo, nel cuore della capitale romana, l’evento inizierà con la Santa Messa presieduta da Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Angelo Comastri, dove ci sarà la nuova promessa Solenne dei Nuovi Membri I.N.A. e le nuove nomine istituzionali. Voci di corridoio ci dicono che a dirigere l’ufficio stampa sarà il giornalista del Quotidiano del Sud Fabio Belcastro, mentre al direttore Sanitario aziendale del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria Salvatore Costarella, verrà assegnato l’incarico di responsabile dei progetti umanitari del compartimento sanità. Sconosciuto in nominativo che riceverà “il Premio Internazionale dell’Istituto Nazionale Azzurro” (la massima onorificenza) che verrà donato nelle mani di un uomo “vicino alla gente e per la gente” presso il Circolo ufficiali delle Forze Armate d’Italia sempre a Roma. Il presidente Lorenzo Festicini assieme a tutto il direttivo si sono blindati sul possibile nominativo… Si dovrà attendere fino a sabato per conoscere quale eccellenza reggina occuperà il posto più onorifico dell’Istituto Nazionale Azzurro. Sicuramente, come da politica interna dell’INA, le nuove nomine e premi saranno conferite a quei soggetti che perseguono finalità culturali, di studio, di ricerca e di solidarietà favorendo ed incentivando, il dialogo e lo scambio interculturale ed interreligioso tra i popoli e lavorano per il mantenimento della pace”.