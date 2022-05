Inps, Catalfo (M5S): “Con bando Contact Center Multimediale futuro più sereno per 3.000 lavoratori in molte realtà del Mezzogiorno”

”Con la pubblicazione del bando di Inps Servizi per l’assunzione di 3 mila 14 operatori per il servizio di Contact Center Multimediale dell’Istituto di previdenza in tutta Italia si aprono concrete opportunità di lavoro stabile per migliaia di operatori, in molte realtà del Mezzogiorno d’Italia, come nel caso dei 129 lavoratori del call center di Paternò, in provincia di Catania, per gli oltre 800 operatori del sito di Marcianise in Campania, gli oltre 500 lavoratori de L’Aquila e per un centinaio di addetti tra Olbia e Crotone, per citare solo qualche esempio”. Lo sottolinea l’ex ministro del Lavoro e senatrice del Movimento 5 Stelle Nunzia Catalfo. Catalfo interviene dopo la pubblicazione del bando di Inps Servizi per la selezione di 3 mila 14 operatori di 4 diversi profili da inserire nel Contact center multicanale dell’Inps nelle 13 sedi di Aprilia (42), Concorezzo (121), Crotone (34), Ivrea (175), L’Aquila (510), Lecce (324),Marcianise (890), Molfetta (622), Olbia (79), Rende (187),Roma (182), Paternò (129) e Terni (24). “La scelta dell’Istituto di previdenza e del presidente Pasquale Tridico, che ringrazio per la proficua collaborazione, di seguire la via dell’internalizzazione del servizio, in controtendenza con la più diffusa prassi delle esternalizzazioni, è stata possibile grazie al Governo Conte II, all’impegno mio personale e alla squadra del Movimento 5 Stelle, che ha creduto e portato avanti con tenacia questa battaglia” sottolinea Catalfo. “Grazie a questa importante azione voluta dal Movimento 5 Stelle, migliaia di lavoratori precari – evidenzia infine l’ex ministro- potranno cominciare a guardare al futuro con maggiore fiducia e sicurezza, come è giusto che sia. La creazione di opportunità di lavoro stabile, di qualità e sicuro è la strada da seguire per costruire un Paese più solido e competitivo”.