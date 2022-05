Saccomanno (Lega): “Finalmente si chiude positivamente la questione Sorical!”

“Dopo mesi di tribolazione e diverse assemblee si definisce la questione relativa all’acquisto delle quote appartenenti ai privati. Con la delibera approvata dall’assemblea dei soci verranno, ora, acquisite le quote dei privati pari al 46,5% del capitale detenuto dalla multinazionale francese Veolia. Sin dall’inizio di questa legislatura la Lega si era dichiarata non disponibile a svendere l’acqua pubblica ed a sostenere un percorso per renderla totalmente pubblica.

Il percorso non è stato completamente definito, ma il primo tassello è stato apposto e, quindi, ora si può procedere, celermente, per consentire, finalmente, la definizione del percorso più volte sostenuto dal Commissario Cataldo Calabretta che, con impegno e professionalità, ha consentito di raggiungere questo importante risultato. Un plauso anche al presidente Occhiuto che ha concluso una vertenza che parte da lontano e che ha avuto momenti difficili e che solo grazie alla sua costanza e determinazione è stata definita positivamente”. Lo afferma in una nota il commissario regionale della Lega, Giacomo Francesco Saccomanno.