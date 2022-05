Sanità, Italia Viva: “Calabria sia attrattiva per professionisti e cittadini”

“Di sanità Italia Viva si è già occupata. Lo ha fatto in tema di ubicazione del nuovo ospedale, sul quale i coordinatori provinciali Annunziata Paese e Davide Lauria hanno preannunciato una stagione di incontri e discussioni volta ad individuare la migliore collocazione possibile in termini di utilità per la comunità.

E se è vero che “le strutture sono fondamentali, ma vanno riempite di professionalità” -per riprendere le parole del nostro Governatore regionale- altrettanto lo è il dato che la creazione di quelle strutture concorre a rendere la Calabria una sede attrattiva per validi professionisti specializzati, per impedire quell’irrefrenabile fuga dalla nostra Terra che si traduce in negazione del diritto dei cittadini alle cure.

Sono due facce di una stessa medaglia. Un binomio inscindibile.

È questo il motivo per cui l’elaborazione di risposte concrete e interventi definitivamente risolutivi rispetto alla questione “sanità” non possono prescindere dal considerare entrambi tali aspetti per essere realmente efficaci ed incisivi.

Italia Viva esprime la propria vicinanza alle professionalità costrette ad “emigrare” altrove dalla mancanza di condizioni di lavoro adeguate e sostenibili.

A quelle che scelgono di restare continuando ad operare in condizioni di emergenza, nel costante tentativo di sopperire ogni giorno a deficit strutturali, organizzativi, di risorse umane.

Ai cittadini che quotidianamente restano inascoltati nel loro appello a ricevere cure e ad ottenerle in tempi ragionevoli, compatibili con quelli che la malattia, e non il malato, concede alla vita.

Agli stessi ammalati costretti a rivolgersi altrove per vedere garantito il diritto alla salute di cui la propria Terra non è in grado di farsi carico. Alle loro famiglie costrette a seguirli, a qualunque costo, anche a quello che esorbita dalle loro tasche. Nonostante -ed è qui il paradosso, la beffa che si aggiunge al danno- la voce “spese sanitaria” sia quella maggiormente incidente sulle poste del bilancio regionale’.

Così in una nota la coordinatrice di Italia Viva Città di Cosenza, Giuseppina Carricato.