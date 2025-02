Tonno Callipo: bene contro Orlandina e vetta mantenuta

Mantiene l’imbattibilità ed anche il primo posto la Tonno Callipo, se da sola o in condominio con Volley Valley lo vedremo oggi quando giocherà la squadra catanese, che comunque ha una gara in più. Seppur debba cedere un punto ad una combattiva Orlandina trascinata dalla top scorer Marika Costabile con 27 punti, Vibo ha mostrato grande carattere. Dopo aver recuperato lo svantaggio iniziale infatti, e portandosi avanti due set ad uno, la squadra di coach Boschini ha poi rallentato nel quarto parziale. Al tie break però ecco riemergere la voglia di vincere e la maggiore forza di Vibo, che ha condotto sempre nel punteggio, seppur nella parte finale le siciliane siano riuscite a pareggiare sul 13-13. Ma due punti di super Cammisa hanno chiuso il match per Vibo. Qualche preoccupazione per l’infortunio occorso a Denise Vinci, sperando che sia presto recuperata.

Riguardo alla gara, partenza in salita nel primo set per le giallorosse, costrette sempre indietro nel punteggio (16-10, 21-16), che alla fine recita 25-21 per le locali. Nel secondo e terzo set ecco venir fuori la verve di Vibo, che conduce sempre in vantaggio, con le siciliane che tentano di avvicinarsi (19-21) ma senza risultati concreti. Vibo così conduce 2-1.

Nel quarto parziale non è la solita Callipo, le messinesi sospinte da un pubblico caloroso si impongono con grande aggressività, tanto da strappare alla fine un punto. Al quinto set Vibo parte bene e conduce 8-5 al cambio campo. Orlandina però non molla e recupera nel finale, ma le giallorosse chiudono 15-13. Ancora una volta ben quattro le atlete vibonesi in doppia cifra: dalla migliore realizzatrice Cammisa (22) a Bellanca (21), per passare a Rizzo (16) e chiudere con capitan Vinci (15).

INTERVISTA. Il tecnico Boschini analizza il match: “Era difficile e lo sapevamo perché abbiamo incontrato una squadra che si è rinforzata. Abbiamo subito tanto in ricezione, facendo fatica a sviluppare un po’ il nostro gioco. Però nonostante le difficoltà siamo riusciti a portare a casa la vittoria. La nostra è una squadra che molla mai, di questo siamo consapevoli e c’è da andare fieri.” L’allenatore giallorosso continua: “Sicuramente ci sono stati dei momenti importanti dei set in cui non siamo riusciti ad essere abbastanza lucidi, in modo da poter avere quella freddezza da killer per portarci a casa tutti e tre i punti. Però siamo comunque soddisfatti perché questo non cambia molto il discorso legato al vertice del campionato, c’è ancora sempre da lottare.” Quindi riconosce i meriti avversari…”Ritengo che se Orlandina giocherà in futuro come ha fatto contro di noi, sicuramente darà fastidio e toglierà punti alle avversarie perché ha trovato un buon equilibrio rispetto all’andata. Complimenti doverosi a loro, perché hanno fatto una gara superlativa, essendo ciniche e trovando i gusti varchi nel nostro muro-difesa. Di contro noi abbiamo cercato di rispondere ad ogni colpo. In definitiva è stata una gara equilibrata ed alla fine siamo contenti per il risultato, consapevoli però che dobbiamo fare molto di più e per questo ci sono gli allenamenti.” Quindi si pensa già al futuro, al derby con Gioiosa, con un pensiero per il capitano… “Da martedì riprenderemo il nostro lavoro e guarderemo avanti alle prossime sfide con fiducia. Sicuramente per noi ha influito un po’ l’aver giocato le due sfide di Coppa Italia, perché comunque sono due gare in più che pesano, mentre loro sono state più fresche. Dobbiamo comunque tenere alto il morale della squadra, perché possono capitare queste giornate. Semmai dispiace per l’infortunio a Denise, che scendendo da muro è ricaduta male sulla caviglia, attendiamo gli esami strumentali con fiducia, e – conclude Boschini – comunque riprenderemo a lavorare con ancora più determinazione.”

ORLANDINA VOLLEY-TONNO CALLIPO VV 2-3

(25-21, 17-25, 24-26, 25-22, 23-15)

ORLANDINA: Bernardi 4, Andreula 3, Silvestre 15, S.Costabile 13, Martinelli (L), Matrullo 17, M.Costabile 27, Lazzara (L2). Ne: Bravin, Gammeri, Stella, Ferraro, Alberto, Schepis, Rispoli. All. Fontanot

TONNO CALLIPO: Curti, Bellanca 21, Rizzo 16, Macedo 5, D.Vinci 15, Cammisa 22, Darretta (L), Surace 5, Otta. Ne: M.Vinci, Milazzo, Quarto (L2), Rustani. All. Boschini

Arbitri: Valeria Vitola e Gianguido Sposato.

Note: Orlandina: ace 6, bs 9, muri 12, errori 25. Vibo: ace 6, bs 5, muri 4, errori 25. Attacco 35%-40% Ricezione 56%-49%.