Stagione agonistica del Comitato FISI Calabro Lucano: ottimi riscontri per le due tappe del Criterium Interappeninico sull’Altopiano Silano

Nonostante le condizioni ambientali non fossero ottimali a causa della scarsità di neve, le due tappe del Criterium Interappenninico 2025, tenutesi sull’Altopiano Silano sabato 1 e domenica 2 febbraio, hanno registrato ottimi riscontri per risultati e partecipazione.

Un circuito nazionale consolidato per la manifestazione più importante per la disciplina dello sci di fondo, dopo i Campionati italiani. Centinaia i partecipanti, in rappresentanza di nove regioni e di sedici sci club, che hanno affollato le strade di San Giovanni in Fiore e la pista di Piana delle Porcine, dove lo sci club Montenero, organizzatore delle competizioni, ha trasferito le gare per ovviare allo scarso innevamento del Centro Fondo Carlomagno.

Prestazioni esaltanti da parte di atleti che si sono distinti anche in competizioni internazionali, come Tommaso Tozzi e Claudia Di Tanna; buoni risultati anche per gli atleti del CAL che si sono fatti valere salendo sul podio in varie categorie.

Erano presenti alla manifestazione anche la consigliera nazionale FISI Bianca Zupi, il presidente del Comitato FISI Calabro Lucano Salvatore Loria e il presidente regionale del CONI Maurizio Condipodero.

Molto apprezzata l’organizzazione, in grado di consentire una competizione complessa, con gare di inseguimento e gimkana a Tecnica Libera, in condizioni climatiche difficili.

Tutti soddisfatti e pronti per le finali del 22° Criterium Interappenninico, in programma nei giorni 15 e 16 febbraio ad Alfedena, in Abruzzo.