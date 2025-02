Poliambulatorio Cassano, Garofalo (Comitato Spontaneo Cittadini): “Perché non sono stati spesi fondi PNRR?”

“Perché i fondi nell’ambito del PNRR in materia di digitalizzazione non sono stati spesi al Poliambulatorio di Cassano? All’appello mancano 260mila euro per la teleradiologia, riferito all’anno 2024. È quanto afferma, Francesco Garofalo, portavoce del Comitato Spontaneo di Cittadini per la tutela della salute pubblica. Questo intervento – evidenzia -, avrebbe potuto risolvere in parte il problema al gabinetto radiologico e, nel contempo, consentire al cittadino di avere in tempo reale il risultato dell’esame radiologico.Questo servizio, costituisce il punto in assoluto più frequentato dalla popolazione in quanto elemento di accesso alle prestazioni socio-sanitarie: la sua importanza è dunque fondamentale per l’intero sistema sanitario e della organizzazione dell’offerta dei servizi. Così come – ricorda il portavoce del comitato -, da 5 anni attendiamo di sapere quando la nomina del nuovo responsabile radiologo, per consentire agli utenti di effettuare la radiografia d’urgenza e evitare di rivolgersi in altri presidi sanitari o in strutture private. Anche la nostra proposta – rimarca Garofalo -, della semplice e attuabile teleradiologia, che avviene dappertutto, è caduta nel vuoto e nell’indifferenza, a discapito di una migliore organizzazione della tanta decandata medicina territoriale. Prendiamo atto – ha concluso-, che le cose vanno così e ce ne facciamo una ragione, senza però denunciare che i livelli minimi di assistenza, rimangono sulla carta: la dimostrazione è che i fondi previsti con il PNRR non sono stati spesi”.