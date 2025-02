Setterosa, Silipo convoca le nate dal 2004 al 2009 per il Collegiale di Ostia: tra le convocate anche tre atlete Smile Cosenza

Cristina Malluzzo, Federica Morrone e Marta Misiti sono le tre atlete della Smile Cosenza Pallanuoto convocate per il Collegiale in corso ad Ostia. Il tecnico Carlo Silipo ha deciso di premiare le cosentine che tanto bene stanno facendo in acqua alla piscina comunale.

“Anche per loro una meritatissima convocazione, visto il costante impegno nel campionato di massima serie”, dicono dalla Aqa.

“Orgoglio societario in primis, e orgoglio calabrese in generale. Auguriamo alle nostre ragazze buon lavoro in queste giornate e che soprattutto possano portare a casa tante soddisfazioni acquisendo sempre più conoscenze in questo sport, che nonostante sia faticoso e impegnativo,alla fine porta anche i suoi frutti”, il messaggio della società bruzia.

Il raduno è parte del progetto di crescita e sviluppo del Setterosa, la squadra nazionale italiana, che recentemente si è qualificata alla fase finale della World Cup

Cristina Malluzzo, Federica Morrone e Marta Misiti rappresentano il futuro della pallanuoto femminile italiana. Le tre atlete hanno dimostrato grande talento e dedizione nel corso delle loro carriere giovanili e sono considerate tra le migliori giovani promesse del paese. Durante il collegiale, le atlete parteciperanno a sessioni di allenamento intensive, analisi tecniche e attività di team building. “L’obiettivo è prepararle al meglio per le future competizioni internazionali e contribuire alla crescita del settore giovanile della pallanuoto femminile”, si è detto.

Il commissario tecnico Carlo Silipo ha espresso grande fiducia nelle giovani atlete, affermando: “Queste ragazze rappresentano il futuro del nostro sport. Sono entusiasta di vedere il loro impegno e la loro passione, e sono sicuro che daranno il massimo nelle prossime competizioni”. Con il supporto del Centro Federale di Ostia e del team di tecnici e preparatori, il Setterosa è pronto a conquistare nuove vittorie e consolidare la sua posizione tra le migliori squadre nazionali di pallanuoto femminile.