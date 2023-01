Dodici mesi con i sorrisi dei ragazzi di AIPD e degli atleti della Tonno Callipo Volley

C’è il sorriso straripante di Anna Rita, l’attenzione meticolosa di Emanuele, la faccia incredula di Guglielmo. Poi la spontaneità e la naturalezza disarmante di Rosella, Domenico. La tenerezza di Simone, Gabriele, Vanessa. La simpatia di Manuel, Alessandra, Giuseppe, Alessia e Maria Grazia.

Sono loro i protagonisti delle foto che compongono il calendario 2023 realizzato dalla sezione vibonese di AIPD in collaborazione con la Tonno Callipo Calabria Volley. Immagini dal forte impatto comunicativo, scattate dallo staff di Fotomoderna Grillo, in cui i ragazzi di AIPD vengono ritratti insieme agli atleti giallorossi mentre si cimentano nella preparazione di prelibate pietanze. L’intero lavoro è stato presentato al pubblico e alla stampa nel corso di un’iniziativa svoltasi al PalaValentia nel corso di un pomeriggio all’insegna delle belle e autentiche emozioni.

Come già accaduto con le precedenti edizioni del calendario, in cui sono state affrontate svariate tematiche, dal riciclo dei materiali fino al cinema e alla musica, anche quella del 2023, la numero quattordici, ha l’obiettivo di lanciare in maniera diretta messaggi di autonomia ed integrazione sociale. Tutto ciò perché i ragazzi praticano realmente tutte le attività durante le quali vengono fotografati. Insomma, quello che viene rappresentato è reale, non c’è nulla di costruito come è stato confermato dalle immagini del video di backstage girato durante la realizzazione del calendario. A trapelare, infatti, è l’atmosfera armoniosa in cui i ragazzi dell’Onlus riescono a trovare il miglior ambiente per esprimersi liberamente.

Il feeling speciale che si è instaurato tra le persone con sindrome di Down e gli atleti della Tonno Callipo si è palesato anche durante l’evento di presentazione del calendario, sintesi emblematica di un consolidato rapporto di collaborazione tra le due realtà associative. Un’intesa avviata nel lontano 2007 che si è rinnovata nel tempo attingendo alla condivisione dei valori della solidarietà, dell’inclusione, dell’amicizia e del rispetto.