La ‘Tonno Callipo Vibo’ si prepara all’ostica trasferta di Grottazzolina: domani pomeriggio si torna in campo

Dopo la vittoriosa parentesi al “PalaMaiata” contro Cuneo nei quarti di finale in gara secca della Del Monte Coppa Italia di Serie A2, la capolista Tonno Callipo Vibo Valentia si rituffa nel secondo torneo nazionale maschile e si prepara alla corsa del prossimo impegno, nel quadro della seconda giornata del girone discendente, contro la matricola Videx Yuasa Grottazzolina.

Domenica 7 gennaio, primo servizio previsto per le ore 18:00, Santi Orduna e compagni cercheranno di bissare in terra marchigiana il franco successo ottenuto nel match di andata (domenica 16 ottobre), con il più classico dei punteggi, mettendo in cascina la quinta vittoria esterna stagionale. L’intento della squadra vibonese è proseguire il trend di risultati positivi in modo da tenere a debita distanza le agguerrite rivali in una giornata, abbastanza interessante, dove le prime quattro della graduatoria generale sono impegnate tutte in trasferta (Castellana Grotte, Bergamo e Santa Croce, rispettivamente a Ravenna, Pordenone e Cantù).

Non sarà di certo un match facile perchè il gruppo marchigiano guidato da Massimiliano Ortensi, al netto dell’eliminazione ai quarti di Coppa in casa di Bergamo e la sconfitta in campionato a Cantù, vuole prontamente ripartire per trovare al più presto una grande continuità di rendimento, la stessa che le ha consentito di essere una delle formazioni che hanno maggiormente impressionato nella prima parte di stagione.

Calabresi e marchigiani sono due tra le squadre che in questo momento esprimono una pallavolo di altissimo livello e sono pronte a continuare a pensare in grande anche in questo 2023, per raggiungere i propri obiettivi: quello del ritorno in Superlega per la Tonno Callipo Vibo e di un buon piazzamento nella griglia della stagione regolare per la Videx Grottazzolina.

La squadra guidata dal coach Cesar Douglas nell’ultimo mese dell’anno solare 2022 ha pigiato forte sul piede dell’acceleratore, con cinque vittorie e una sola sconfitta nelle sei gare disputate in Regular Season, mettendo in cascina 15 punti sui 18 disponibili (con vittoria al tiebreak contro Ravenna e sconfitta alla frazione decisiva a Bergamo), e arrivano carichi e motivati dalla leadership in campionato e dal successo con il massimo risultato scaturito al “PalaMaiata” nel match dei Quarti di Finale di Coppa contro Cuneo.

La formazione biancorossa occupa, attualmente, il settimo posto in classifica con 22 punti, frutto di 8 vittorie, quattro delle quali alla frazione decisiva, e 6 sconfitte, cinque delle quali scaturite in trasferta.

Dei 22 punti fin qui acquisiti, 13 li ha ottenuti nelle sei gare disputate sul taraflex amico con Castellana Grotte (unica sconfitta interna, al tiebreak, nella giornata inaugurale di domenica 8 ottobre 2022), Santa Croce (3–2, 3a giornata),Lagonegro (3–2, 6a giornata), Bergamo (3–1, 8a giornata), Cuneo(3–0, 11a giornata) e Ravenna (3–2, 12a giornata).

Complessivamente la Videx Yuasa Grottazzolina è il team che ha disputato più tiebreak in regular season, ben 6 in 14 gare, con quattro vittorie, tre in casa contro Santa Croce (3a giornata), Lagonegro (6a giornata), Ravenna (12a giornata), e quella esterna contro Reggio Emilia (4a giornata).

In questa speciale classifica, con sfide terminate alla frazione decisiva la Tonno Callipo Vibo Valentia è a quota tre con due vittorie (Cava del Sole Lagonegro in trasferta e Consar RCM Ravenna in casa) e una sconfitta (Agnelli Tipiesse Bergamo in trasferta).

LE DICHIARAZIONI PRE-GARA

A presentare l’insidiosa sfida della 2a giornata del girone di ritorno in terra marchigiana con la matricola Videx Yuasa Grottazzolina, è il 30enne regista abruzzese Lorenzo Piazza: «La mini sosta ci ha consentito di rifiatare un po’ dopo un mese di dicembre abbastanza impegnativo, con sette gare disputate, compreso il recupero con Reggio Emilia e il quarto di finale in Coppa Italia con Cuneo. La gara di domani pomeriggio, a mio avviso, nasconde diverse insidie e per vincere dobbiamo essere tutti consapevoli di dover dare il massimo, contro un team indigesto per tutti sul taraflex amico, dove hanno collezionato cinque successi nei sei match giocati, con diversi scalpi eccellenti come Santa Croce, Bergamo e Ravenna. Grottazzolina, inoltre, può contare sul potente opposto danese Rasmus Nielsen, il giocatore più prolifico del torneo di A2».

Iniziare la seconda parte di stagione con un discreto vantaggio sulle inseguitrici è un vero toccasana per la formazione giallorossa: «Il primo posto in classifica è più che meritato per l’impegno profuso nella prima parte di stagione ma, come sempre, saranno i play off e li si aprirà un altro campionato. Nella prima parte di stagione abbiamo affrontato molte difficoltà e siamo riusciti ad uscirne sempre abbastanza bene. Credo che in un percorso è impossibile non incontrarne e solo chi le affronterà al meglio sicuramente riuscirà ad arrivare fino in fondo!».

Per il regista pescarese d.o.c., è ancora troppo presto per tracciare un bilancio personale: «Sono una persona che pretende molto da se stessa e quindi sicuramente non mi riterrò soddisfatto fino alla fine del campionato; a maggio tirerò le somme e avrò un quadro molto più completo sul mio rendimento personale. Per quanto riguarda il contributo alla squadra, invece, ho sempre dato il massimo in ogni allenamento cercando di farmi trovare pronto quando la squadra ha bisogno del mio contributo».

L’AVVERSARIO.

Il club marchigiano guidato per la settima stagione consecutiva dal timoniere Massimiliano Ortensi, ha chiuso la prima parte di stagione con un ottimo quinto posto a quota 22 punti (otto vittorie e 5 sconfitte), ed insieme alla sorprendente Polisportiva Libertas Cantù (che si è piazzata al terzo posto con 22 punti, a pari merito l’Agnelli Tipiesse Bergamo, ma con una vittoria in più della formazione orobica), sono le due formazioni rivelazioni della prima parte del torneo di A2.

Riccardo Vecchi e compagni sono reduci da tre sconfitte consecutive, tutte in trasferta, due delle quali in campionato a cavallo dei due gironi con Cantù e Castellana che la precedono in graduatoria generale e quella scaturita nel quarto di finale della Del Monte Coppa Italia di categoria, disputato giovedì 29 dicembre, arrivata in tre set al “Pala Intred” con la Agnelli Tippiese Bergamo (25–16/ 25–22/ 25–15 i parziali).

Nel campionato, invece, le sconfitte sono arrivate al “Palafrancescucci” di Casnate con Bernate (Como), con il team canturino che si è imposto al termine di quattro tiratissimi parziali (29–27/ 23–25/ 29–27/ 25–15) al “giro di boa”, mentre al “PalaGrotte” si è dovuta piegare alla forza d’urto della vice capolista Castellana Grotte (25–19/ 25–20/ 25–19 i parziali dei set).

La Videx Yuasa Grottazzolina è al suo quarto campionato in Serie A2: nel 2016–2017 stagione dell’esordio nella seconda categoria del volley, la salvezza è scaturita con il quarto posto ex aequo con l’Aurispa Alessano a quota 28 punti nella Pool Salvezza, dopo aver chiuso al decimo e ultimo posto con 16 punti la regular season nel girone Blù. Il secondo torneo consecutivo nella cadetteria ha visto i marchigiani, inseriti nel girone Bianco, chiudere la stagione regolare al quarto posto a braccetto con l’Aurispa Alessano a quota 34 punti (12 vittorie e 8 sconfitte), perdendo per quoziente set il turno preliminare dei Play Off contro la Gioiella Micromilk Gioia del Colle, vittoriosa in casa con il più classico dei punteggi, che ha poi ceduto al quinto set in terra marchigiana.

La terza ed ultima stagione è stata poco fortunata: dopo il settimo posto al termine della stagione regolare (girone blù) con 45 punti (14 vittorie e 12 sconfitte), sono stati fatali i Play Off. Difatti, dopo aver superato negli ottavi con un doppio tre a zero i salentini della BCC Leverano, è arrivata la sconfitta nei quarti di finale contro la Golden Plast Potenza Picena, che si è imposta per 3–1 in casa e 3–2 in trasferta (15–10 il tie–brerak), che ha in pratica sancito la retrocessione in Serie A3 della squadra marchigiana nel fatale 22 aprile del 2019.

I punti di forza della Videx Yuasa Grottazzolina.

Il giocatore più rappresentativo dello starting six marchigiano è il potente opposto danese Rasmus Breuning Nielsen, alla seconda stagione con la casacca bianco blù, che guida con un ampio margine la classifica dei migliori realizzatori del secondo torneo nazionale con 351 punti in 14 match giocati, con una media eccellente di 25.07 a partita. Giocatore abbastanza completo votato sicuramente all’attacco dove, con i suoi 198 centimetri, si mette in mostra in tutti i fondamentali. Tre stagioni in Superlega per il 28enne natio di Glamsbjerg con le casacche della Revivre Milano nel 2016–2017 (43 punti in 11 match e 24 set giocati) e Globo Banca Popolare del Frusinate Sora, nel biennio tra 2017–2018 e 2018–2019 (40 gare, 125 set giocati e 278 punti all’attivo, 278 dei quali in attacco, 29 al servizio e 18 nel fondamentale del muro).

A tessere le trame di gioco del team biancorosso per la quinta stagione consecutiva è l’esperto atleta marchigiano Manuele Marchiani, che nei suoi 18 anni di carriera ha vinto la Junior League nel 2007 e una Challenge Cup nel 2011 con la Lube Banca Marche Macerata, un torneo in Serie A2 nel 2009 con la Pallavolo Molfetta, una Coppa Italia di A2 nel 2015 con la Tonno Callipo Vibo Valentia, Supercoppa e Campionato di Serie A3 nell’ultima stagione agonistica con la Videx Grottazzolina.

A posto quattro il capitano della formazione grottese Riccardo Vecchi, classe 1996, rappresenta all’interno dell’Universo M&G l’espressione perfetta della territorialità, essendo nato e cresciuto nell’entroterra fermano.

L’altro posto quattro è Federico Ferrini, falconarese d.o.c., 28 anni da compiere il prossimo 19 gennaio, tornato dopo diverse stagioni con la casacca marchigiana, che ha costruito in questi anni il giusto bagaglio di esperienza per riaffacciarsi con le carte in regola al volley che conta.

Roberto Romiti, alla quindicesima stagione in serie A, 40 primavere da compiere il prossimo 27 gennaio, sarà il baluardo della seconda linea per il quinto consecutivo in maglia Videx.

Il sestetto base è completato al centro dal 30enne natio di Taormina (Messina) Marco Cubito e dal giovane toscano Leonardo Focosi.

PRECEDENTI. Un solo precedente, il match di andata, vinto con un perentorio tre a zero dai giallorossi di Cesar Douglas.

Riavvolgendo il nastro dei ricordi, però, possiamo segnalare sei precedenti tra la Tonno Callipo e la Wild Wolley Grottazzolina nei tre campionati consecutivi di Serie A2 tra il 2001–2002 e 2003–2004: quattro vittorie per i calabresi e due per i marchigiani.

Nel torneo 2001–2002 è stato il fattore campo a farlo da padrone: entrambe le sfide sono terminate al tiebreak. Nel match di andata (15a giornata) disputato il 30 dicembre 2001, Vibo rimontò per due volte un set di svantaggio prima di imporsi per 15–12 al quinto e decisivo parziale, mentre Grottazzolina il 14 aprile del 2002 rimontò da 1–2 a 3–2, vincendo 15–10 il tiebreak.

Stesso clichè nella stagione successiva dove nella giornata inaugurale di domenica 27 ottobre 2002 Vibo si impose con un combattuto 3–0, mentre Grottazzolina replicò con un 3–1 nella gara di ritorno disputata domenica 26 gennaio 2003.

Nella terza stagione, infine, Vibo si impose in entrambe le circostanze al termine di quattro parziali: domenica 2 novembre 2003 (7a giornata) in casa, domenica 22 febbraio 2004 in trasferta.

La Wild Wolley Grottazzolina è stata fondata alla fine degli anni settanta e ha sfiorato la Serie A1 nella stagione 1997–1998 e 1999–2000, perdendo in entrambi i casi nella serie finale dei Play Off nella prima circostanza dalla Pallavolo Falconara e nella seconda dal Volley Forlì, squadra ultima classificata nella Serie A1. Sempre nella stessa annata il club di Grottazzolina raggiunge anche la semifinale della Coppa Italia di Serie A2, massimo risultato nella competizione. Nella stagione 2007–2008 retrocede in Serie B2: tuttavia alla fine del campionato la società marchigiana termina le proprie attività, in quanto, arriva la fusione con il Montegiorgio Volley, e prende il via un nuovo progetto chiamato M&G Scuola Pallavolo.

EX. Sono due gli ex di questa sfida entrambi con la compagine marchigiana: si tratta di Manuele Marchiani e Leonardo Focosi.

Il 33enne palleggiatore natio di Loreto Manuele Marchiani ha militato con i giallorossi in Serie A2 nel torneo 2014–2015, stagione nella quale ha dato il suo apporto al successo nella Coppa Italia di categoria, superando domenica 8 febbraio 2015 al PalaTricalle “Sandro Leombroni” di Chieti al termine di una sfida al cardipalma conclusasi ai vantaggi della frazione decisiva l’agguerrita formazione abruzzese del B-Chem Potenza Picena.

Il 22enne centrale natio di Pescia (Pistoia) Lorenzo Focosi, invece, ha fatto parte della squadra che ha disputato il torneo di Superlega nella stagione agonistica 2018–2019, terminata al terz’ultimo posto, con una salvezza al fotofinish.

CACCIA AI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023:

Rasmus Breuning Nielsen – 12 punti dai 1500 in Regular Season e all’ace numero 200 in carriera (Videx Yuasa Grottazzolina).

Manuele Lucconi – 14 punti ai 1500 nella Regular Season (Tonno Callipo Vibo Valentia).

PROBABILI FORMAZIONI

VIDEX GROTTAZZOLINA: Marchiani–Nielsen, Focosi–Cubito, Vecchi CAP.–Ferrini, Romiti (L1). Allenatore: Massimiliano Ortensi

T.C.VIBO VALENTIA: Orduna CAP.–Buchegger, Candellaro–Tondo, Mijailovic–Fedrizzi, Cavaccini (L1). Allenatore: Cesar Douglas

ARBITRI. Jacobacci Sergio di Bergamo e Rolla Massimo di Perugia

Addetto al Video Check: Perotti Marco

Segnapunti Referto Elettronico: Di Silvestre Davide

DIRETTA TV. La partita sarà visibile in diretta su Volleyball TV, la piattaforma pay di Volleyball World.

Classifica Serie A2 Credem Banca

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 32 punti, BCC Castellana Grotte 27, Agnelli Tipiesse Bergamo 26, Kemas Lamipel Santa Croce 24, Delta Group Porto Viro 23, Pool Libertas Cantù 23, Videx Yuasa Grottazzolina 22, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 20, Conad Reggio Emilia 20, Consoli McDonald’s Brescia 20, Tinet Prata di Pordenone 19, Consar RCM Ravenna 18, Cave del Sole Lagonegro 15, HRK Motta di Livenza 5.

