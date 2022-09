Buona la prima prova stagionale sul campo dei giallorossi, Coach Douglas: “Prime indicazioni interessanti”

Buona la prima per la Tonno Callipo Vibo Valentia nell’amichevole di ieri pomeriggio contro i siciliani della Avimecc Modica, formazione che milita in Serie A3. Le prime schiacciate, dunque, i primi applausi, ma soprattutto un buon allenamento per il sestetto giallorosso nel test con i modicani, terminato con un perentorio cinque a zero: i primi quattro set standard a 25 punti, l’ultimo, invece, a 15 punti, come un vero tiebreak.

Il coach brasiliano Cesar Douglas ha potuto annotare buone indicazioni, tenendo soprattutto conto dell’enorme mole di lavoro dal punto di vista fisico che capitan Santiago Orduna e compagni hanno affrontato nelle ultime quattro settimane prima di arrivare a questo allenamento.

In campo spazio a tutti gli effettivi nella Tonno Callipo, ad eccezione di Alessio Tallone, che non era presente per motivi personali. I migliori realizzatori sono l’opposto Buchegger con 14 punti (53% in attacco) e lo schiacciatore Terpin (14 punti di cui 4 ace, 63% in attacco). Buon esordio anche per Fedrizzi e Candellaro entrambi autori di 12 punti. Nei primi due set il tecnico brasiliano schiera un sestetto modificato poi solo nel terzo parziale con la sostituzione di Mijailovic con Terpin. Nel quarto e quinto set fa ruotare tutti gli uomini a disposizione confermando sempre i martelli Fedrizzi e Terpin. Nel Modica che a ottobre inizierà la sua quarta stagione in Serie A3, hanno invece ben figurato gli attaccanti Turlà e Princi, rispettivamente a quota 11 e 9 punti ed il palleggiatore brasiliano con passaporto portoghese Putini.

Il prossimo allenamento congiunto è in programma mercoledì 14 settembre alle ore 17.30 a Marsicovetere contro Cave del Sole Lagonegro.

LE DICHIARAZIONI

Cesar Douglas (Allenatore Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia):«Da questa prima prova sul campo ho avuto buone impressioni sia per quanto riguarda l’atteggiamento di squadra sia dal punto di vista tecnico. Ci mancano ancora gli automatismi, ma c’è anche da dire che abbiamo fin qui dato molto spazio alla parte fisica. Siamo inevitabilmente ancora appesantiti e non è facile in questo momento mantenere alti livelli di gioco, ma posso dire di essere soddisfatto per il gioco proposto in tutti e cinque i parziali. La fase di cambio palla ha funzionato bene permettendoci di stare sempre avanti all’avversario. Tutti i ragazzi stanno dimostrando grande voglia e questo è un aspetto molto positivo. Serviranno ancora i prossimi test per avere indicazioni maggiori per rimodulare il lavoro in palestra».

IL TABELLINO

Tonno Callipo Vibo Valentia–Avimecc Modica: 5–0

Parziali: (25–11/ 25–20/ 25–15/ 25–14/ 15–13)

TONNO CALLIPO CALABRIA VV: Orduna cap. 3, Buchegger 14, Candellaro 12, Tondo 8, Mijailovic 9, Fedrizzi 12, Cavaccini (L1, 64% positiva, perfetta 18%); Piazza 2, Terpin 14, Bellia 7, Belluomo 2, Maccarone, Carta (L2, 100% positiva, perfetta 50%), Tallone n.e.. Allenatore: Cesar Douglas; Assistent coach: Francesco Racaniello

AVIMECC MODICA: Putini 3, Chillemi cap. 5, Raso 2, Garofalo 4, Princi 9, Turlà 11, Nastasi (L1, 49% positiva, 29% perfetta); Petrone, Aiello (L2), Firrincelli 1, Quagliozzi 3, Saragò 2, Capelli n.e.. Allenatore: Giancarlo D’Amico; Assistent coach: Vincenzo Di Stefano

Note– VIBO VALENTIA: aces 11, battute sbagliate 19, muri vincenti 7, errori: 32; attacco 61%, ricezione 66%–31%, punti realizzati 83; MODICA: aces 1, battute sbagliate 14, muri vincenti 7, errori: 33; attacco 32%, ricezione 40%–24%, punti realizzati 40; durata set: 20’, 26’, 21’, 20’, 13’. Totale: 100 minuti