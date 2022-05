Marathon degli Aragonesi: una gara per tutti

Promuovere l’educazione sportiva e la cultura delle due ruote in particolare. Marathon degli Aragonesi Kids, in programma sabato 4 giugno, è uno spazio per bambini dai 6 ai 12 anni che animerà il week end della gara inserita nel trofeo dei Parchi naturali, caratterizzata per l’estrema salita dell’Imperticata.

In collaborazione con Calabria Cycling Academy nei pressi dello stadio Polisportivo I Maggio, due saranno i momenti di gioco e gara per i più piccoli. Per i tesserati alla Federazione Ciclistica Italiana nelle categorie da G1 a G6 ci sarà il primo Short Track della gara per ruote grasse, mentre per i non tesserati si potrà accedere al Gioco Ciclismo, attività promozionale per sensibilizzare la cultura delle due ruote, sviluppata in patrocinio con la Federazione Ciclistica Italiana della Calabria.

«Il ciclismo è uno sport meraviglioso al quale vogliamo educare i giovanissimi in un’ottica di sano e completo approccio. Per la prima volta – ha ribadito il presidente dell’Asd Ciclistica Castrovillari, Giovanni Ciancio – ci siamo presi la briga di non pensare solo agli adulti, che sfidano le salite dell’Imperticata che caratterizza il nostro percorso gara, ma anche ai bambini, consapevoli che solo creando approcci divertenti a questo sport potremo costruire il futuro di questo mondo sportivo».