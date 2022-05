Run4Hope 2022, 9 tappe per la corsa solidale in favore di AIL

L’A.S.D. CorriCastrovillari presenta la II edizione della Run4Hope 2022 con una conferenza stampa che si terrà mercoledì 18 maggio, alle ore 17:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Morano Calabro (CS), Chiostro di San Bernardino.

Nel corso dell’evento, patrocinato dall’Amministrazione di Morano, verrà illustrato il progetto Run4Hope, la corsa podistica non competitiva/passeggiata che partirà proprio dal borgo del Pollino, sabato 21 maggio, alle ore 11:00, e in contemporanea in tutte le piazze d’Italia. Da Morano si giungerà a Castrovillari dove, a ricevere il testimone (a forma di DNA), ci saranno gli amici della Polisportiva Magna Graecia che animeranno la tappa del giorno successivo.

Un unico abbraccio che unirà tutta la Penisola per sette giorni, per raccogliere fondi in favore di AIL (Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma).

La manifestazione si concluderà domenica 29 maggio, sempre alle ore 11:00, sul lungomare di Reggio Calabria.

Di seguito le tappe del percorso:

Tappa 1: Morano – Castrovillari (sabato 21 maggio), coordinata dalla CorriCastrovillari;

Tappa 2: Cassano – Doria (domenica 22 maggio), coordinata dalla Polisportiva Magna Graecia con Fausto Corrado;

Tappa 3: San Sosti – Roggiano (lunedì 23 maggio), coordinata dalla CorriCastrovillari e dall’A.S.D. Verge Sport con Antonio Perrone;

Tappa 4: Madonna dell’Arco – Mangone (martedì 24 maggio), coordinata dall’AS.D. Sport 360 con Carmelo Servidio;

Tappa 5: Catanzaro (Polo Oncologico) – Soverato (mercoledì 25 maggio), coordinata dalla Obi Marathon con Alessandra Albanese; mentre la tappa intermedia Squillace-Soverato sarà curata dalla Correre Insieme con Franco Menniti;

Tappa 6: Serra San Bruno – Certosa – Serra San Bruno (giovedì 26 maggio), coordinata dalla Poliporto Soverato con Rocco Miglierino;

Tappa 7: S. Elia di Palmi – Bagnara (venerdì 27 maggio), coordinata dalla Corri Con Noi Palmi con Alessandro Fazzalari, con tappa intermedia Palmi-Bagnara;

Tappa 8: Bagnara – Villa S. Giovanni (sabato 28 maggio), coordinata da Corri Con Noi Palmi con Enzo Mollica; con tappa intermedia Bagnara-Scilla;