A Tropea un campo di padel in terreno confiscato alla ‘ndrangheta, il sindaco Macrì: “Impegno costante per fornire risposte ai cittadini”

L’Amministrazione comunale di Tropea ha dato avvio all’iter per la realizzazione di un campo di padel in un terreno confiscato alla ‘ndrangheta. L’intervento é finanziato con fondi comunali per un totale di 62 mila euro. L’iniziativa è stata promossa per soddisfare, oltre che la crescente popolarità del padel, la necessità di colmare il deficit di infrastrutture sportive nella città. Il Comune di Tropea ha già avviato tre percorsi fitness all’aperto, mentre un quarto é in fase di realizzazione. “Questo intervento – ha detto il sindaco, Nino Macrì – s’inquadra nel progetto ambizioso di rigenerazione urbana e di promozione dell’attività sportiva nella comunità. Uno sforzo che dimostra il nostro impegno costante nel fornire risposte concrete alle esigenze della comunità e nel trasformare le risorse in strumenti per il bene comune. Salvo eventuali intoppi, i lavori dovrebbero concludersi entro i primi di marzo, consentendo alla comunità di beneficiare presto di questa nuova struttura sportiva”. “L’inaugurazione del nuovo campo di padel – ha aggiunto il sindaco Macrì – rappresenterà anche un passo in avanti nella risoluzione del problema della carenza di infrastrutture sportive, dimostrando l’attenzione della nostra Amministrazione nei confronti dello sport e del benessere della comunità”.