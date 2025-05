O.RA. DI. A.GI.RE. va a scuola di solidarietà dai ragazzi degli Istituti scolastici di Villa San Giovanni

Lo scorso 27 maggio, presso l’auditorium “A. Loi” dell’IPAlbTur “Trecroci” di Villa San Giovanni, si è tenuta, la premiazione della terza edizione del concorso “A scuola di Solidarietà”, organizzata dall’associazione O.RA. DI. A.GI.RE. di concerto con tutte le scuole di ogni ordine e grado. L’evento, patrocinato dal Comune di Villa San Giovanni, quest’anno ha avuto come tema “Racconti di esperienze di solidarietà”. Il concorso, che premia i migliori elaborati di ogni ordine di scuola, per ogni istituto, nasce per diffondere la cultura della solidarietà, quale strumento per combattere situazioni di marginalità e povertà economica e sociale. La manifestazione si è aperta con i saluti e i ringraziamenti di Dominella Floccari, presidente di O.RA. DI. A.GI.RE., che ha rammentato come la cerimonia di premiazione sia una tappa di un viaggio ideale, che gli studenti villesi compiono prima di tutto in se stessi, per migliorare il proprio stile di vita ed essere, poi, capaci di portare rinnovamento all’interno della società in cui vivono. O.RA. DI. A.GI.RE, infatti, come ha ricordato la presidente Floccari, propone alle scuole un percorso fatto di diverse tappe: il 5 febbraio un incontro sulla tematica dell’abbattimento dello spreco alimentare, il 7 marzo l’appuntamento con le associazioni che hanno per sede un bene confiscato alla criminalità, per vedere come, mediante l’impegno di ciascuno e con il supporto delle istituzioni, sia possibile il riutilizzo a scopi sociali dei beni sottratti alla criminalità. Subito dopo, a prendere la parola, è stata Maria Barresi, responsabile della commissione scuola di O.RA. DI. A.GI.RE., che ha ringraziato tutti i dirigenti e i docenti per il percorso che hanno condiviso con la commissione da lei coordinata e con tutta l’associazione e per l’impegno nella realizzazione di questo e degli altri eventi promossi da O.RA. DI. A.GI.RE.. Maria Barresi, inoltre, ha sottolineato come la premiazione del concorso sia una “festa della solidarietà”, poiché gli studenti hanno modo di condividere con i loro coetanei e con gli adulti le esperienze concrete di solidarietà da loro vissuta come classe e non come singoli individui, sempre sotto la guida dei propri docenti. Successivamente i docenti Carlo Bazzano, per l’IC “Giovanni XXIII”, Caterina Papalia, per l’IIS “Nostro – Repaci”, Giovanna Bellantone, per l’IPALBTUR “Trecroci” e Vittoria Bellanoni per l’IIS “Fermi” hanno portato i saluti dei propri DDSS e ringraziato l’associazione promotrice dell’evento per aver e fornito questa ulteriore occasione di riflessione su una tematica di così grande importanza per la società intera e per la corretta formazione dei giovani. La Presidente della Consulta comunale del Terzo Settore, Marilisa Catanese ha sottolineato l’importanza di coinvolgere i ragazzi in esperienze concrete di servizio, nelle associazioni, in modo che possano rendersi conto di quanto sia importante che ciascuno faccia la propria parte per promuovere il bene comune. Il sindaco, Giusy Camintiti, invece, ha ringraziato le associazioni villesi, poiché essere rappresentano il vero tessuto connettivo della società e ha invitato gli adulti a essere dei cittadini attivi, in modo che i ragazzi possano imparare da loro la partecipazione alla vita sociale. Alla manifestazione era presente anche la Condotta Slow Food “Versante dello Stretto e Costa Viola” e il presidio Slow Food delle Piparelle di Villa San Giovanni, con i bar: New Greco, Caffè Garibaldi, Dolce Sogno, Bar Bellantone, Bar Ideal e Le Golosie, che hanno offerto i propri prodotti e hanno dato una testimonianza di lavoro in rete. Amalia De Fazio, fiduciaria della condotta, ha portato i saluti e spiegato la nascita e l’importanza della presenza del consorzio delle piparelle per la città di Villa San Giovanni, poiché una condotta è capace di mettere in atto dei circoli virtuosi che portano un miglioramento nell’intera catena produttiva e sviluppo dei prodotti del territorio. Dopo i saluti la manifestazione è entrata nel vivo con la premiazione delle classi vincitrici: scuola dell’infanzia, plesso Acciarello; scuola primaria plesso centro classi IVB e IV C; scuola secondaria di primo grado plesso centro, classe II A; Classe III A ITE “Nostro – Repaci”; classe V M IPSIA “Fermi”; classe III A articolata IPALBTUR “Trecroci”. I ragazzi, accompagnati dai propri docenti, hanno presentato i lavori premiati, attraverso i quali hanno raccontato la solidarietà dal loro punto di vista, attraverso video, poesie e immagini, partendo dalla condivisione delle proprie idee, per i più piccoli, fino alla condivisione di esperienze concrete di solidarietà vissuti tramite la scuola, per i più grandi. La manifestazione stata arricchita dai canti della corale polifonica “Mater Dei” diretta da Mariaflavia Bellantone e Caterina Zeffiro e dei ragazzi dell’IIS “Nostro – Repaci” guidati dalla prof.ssa Antonella Malara e dalle note di Giuditta e Chiara Arena, duo di fisarmonica, dirette da Tommaso Arena. A sostenere e supportare i giovani studenti, durante tutta la manifestazione, ci sono state le associazioni che costituiscono O.RA. DI. A.GI.RE., che hanno colorato le pareti dell’auditorium con pannelli e bandiere che hanno raccontato la bellezza dell’impegno gratuito per la solidarietà e hanno mostrato ai giovani l’importanza del lavoro, dell’abnegazione e, soprattutto la ricchezza del fare rete. Alla fine della manifestazione è stato possibile gustare le piparelle offerte dal consorzio e i dolci realizzati dalle associazioni presenti, in un clima di condivisione e di festa.