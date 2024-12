Venerdì 27 dicembre h 16,30 il Museo diocesano di Reggio Calabria attende i bambini dai 6 ai 12 anni per una divertente Festa di Natale (ingresso libero), occasione per una speciale caccia al tesoro attorno ai Presepi più belli, dall’Italia e dal mondo, appartenuti alla Collezione di Ninì Sapone, esposti negli spazi museali. Per tutti una dolce merenda e un prezioso dono da portare a casa.

Richiesta la prenotazione contattando il Museo diocesano al n. 3387554386.