Drone show, l’assessore Romeo: “Siamo stati felici dell’entusiasmo che ha suscitato lo spettacolo e della grande visibilità che Reggio ha ottenuto”

La scritta “Reggio sei un incanto” è ormai diventata un simbolo di appartenenza e fierezza, destinato a rappresentare la città molto oltre lo spettacolo di droni che, nello scorso fine settimana, ha illuminato il cielo sullo Stretto nell’ambito del programma di “Reggio Città Natale”. Un evento unico, capace di incantare grandi e piccoli, che ha regalato un’esperienza straordinaria a residenti e turisti, proiettando Reggio Calabria sotto i riflettori dell’intero Paese.

L’Assessore comunale alla Programmazione, Carmelo Romeo, ha sottolineato il valore dell’iniziativa: «Per la prima volta in Italia è stato realizzato uno spettacolo natalizio con i droni. Come spiegato dagli organizzatori, si tratta di un evento raro, tra i pochissimi mai promossi da una pubblica amministrazione. Un’idea innovativa e coraggiosa sviluppata grazie al lavoro dei nostri uffici». Romeo ha spiegato le motivazioni che hanno portato alla scelta di questo spettacolo: «Quando, a ottobre, abbiamo elaborato la delibera per gli eventi natalizi, volevamo creare qualcosa di nuovo e memorabile, capace di stupire e diventare una cartolina per Reggio, non solo in Calabria ma su scala nazionale. Tra le proposte emerse, il Sindaco ha avuto l’intuizione di puntare sui droni, una scelta che ho sostenuto e che abbiamo concretizzato grazie a un intenso lavoro di squadra. Non è stato semplice: il progetto ha richiesto passaggi burocratici complessi e la collaborazione con enti pubblici per garantirne la riuscita».E aggiunge: «Si tratta di un’iniziativa che, paradossalmente, ha avuto un risalto mediatico più fuori dal contesto cittadino che a livello locale, dimostrando la capacità di Reggio Calabria di attrarre attenzione anche oltre i propri confini».

L’organizzazione ha visto il coinvolgimento della Artech MDI, guidata da Luca Toscano, un talento riconosciuto a livello mondiale nel settore degli effetti speciali. «Luca Toscano è stato inserito da Forbes tra i trenta under 30 più influenti nei settori emergenti – ha spiegato Romeo – è un giovane prodigio che cura gli effetti speciali del 90% degli eventi musicali live in Italia, e il suo lavoro ha portato una visibilità internazionale alla nostra città».Lo spettacolo, che ha visto volare 500 droni in perfetta sincronia, è stato descritto dall’Assessore come «una narrazione visiva che ha emozionato il pubblico con il suo racconto. Dietro ogni coreografia c’è un lavoro meticoloso: altri 200 droni di riserva erano pronti a intervenire per garantire che ogni dettaglio restasse impeccabile. Non è solo una questione di luci e immagini, ma di creare magia e suggestione».L’Assessore ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti: «Siamo felici dell’entusiasmo che questo spettacolo ha suscitato e della visibilità che ha dato alla città. È importante evidenziare che l’intero evento è stato finanziato con fondi comunitari, senza gravare sui cittadini. Abbiamo lavorato con serietà, definendo insieme all’Agenzia di Coesione gli obiettivi e le ricadute, sia immediate che a lungo termine, per il territorio e per il tessuto commerciale locale».In conclusione, Romeo ha voluto ringraziare tutti gli uffici comunali per il loro contributo e ha ribadito: «”Reggio sei un incanto” non è solo uno slogan, ma un richiamo al nostro orgoglio e alla nostra capacità di innovare. Questo spettacolo è solo il primo passo di un percorso che mira a consolidare il ruolo di Reggio Calabria come città capace di attrarre attenzione a livello nazionale e internazionale».