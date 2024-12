Il Natale 2024 a Taurianova. Opera Artistica di Sale “Mater Dei” e Presepe di ghiaccio due eventi unici per la Calabria

Dal 23 Dicembre a Taurianova presso la Chiesa del Rosario, si possono ammirare

delle opere artistiche di rara bellezza uniche per l’intera Calabria.

L’Opera monumentale “Mater Dei” realizzata dagli artisti dell’Ass.ne CulturArte di

Noto e dagli Infioratori della Proloco di Taurianova con 500 kg di sale e il Presepe di

Ghiaccio più grande d’Italia di Amelio Mazzella Presidente dell’Ass.ne Italiana Scultori

di Ghiaccio.

Le due straordinarie attrazioni, grazie alla costante presenza dei volontari della

Proloco di Taurianova, possono essere visitate tutti i giorni, la mattina dalle ore 10

alle ore 12 e il pomeriggio dalle ore 16 alle ore 19,30.

I tantissimi visitatori, che già hanno potuto ammirare la bellezza delle opere e la

suggestiva location della Chiesa del Rosario allestita per l’occasione in modo

impeccabile, sono rimasti a dir poco incantati.

La stretta collaborazione tra la Proloco di Taurianova, con a capo il Presidente ff Pier

Luigi Melara e l’Amministrazione Comunale, in particolar modo con L’Assessore alla

Cultura Maria Fedele che ha inserito il bozzetto di sale nella kermesse “Natale tra le

righe”, ha impreziosito il Natale 2024 di eventi culturali e artistici di notevole

spessore, eventi innovativi che stanno incuriosendo e attirando nella nostra città

tantissimi visitatori.