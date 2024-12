Christmas Inside: un Viaggio Musicale nel Cuore del Natale a Riparo Cannavò

Sabato 28 dicembre, alle ore 21:00, la Chiesa Santa Maria della Neve a Riparo Cannavò ospiterà un evento musicale indimenticabile: il concerto “Christmas Inside”, un viaggio emozionante nel cuore della musica natalizia. A guidare questo straordinario percorso sarà il Chorus Christi, diretto dal Maestro Antonino Ripepi, che offrirà alla comunità di Riparo, Cannavò e Prumo una performance unica.

“Christmas Inside” non sarà solo un concerto, ma un’esperienza che attraversa epoche, tradizioni e culture musicali, unendo diversi mondi in un abbraccio armonioso. Il pubblico sarà accompagnato dai ritmi vibranti e ancestrali dei canti africani, passando per le eleganti melodie del repertorio rinascimentale, fino ad arrivare a brani più moderni in lingua inglese. Il culmine del concerto sarà una celebrazione delle radici locali, con l’esecuzione di brani in vernacolo calabrese, una testimonianza preziosa della nostra tradizione.

In questa magica serata, la musica diventa un linguaggio universale capace di unire e commuovere, celebrando la diversità e la bellezza della tradizione musicale mondiale, ma senza dimenticare la cultura calabrese, che arricchisce il programma del concerto con il suo calore e la sua autenticità.

Il Chorus Christi, per l’occasione, sarà affiancato da un ensemble di talentuosi musicisti: il Maestro Alberto Orio all’organo, Gabriele Del Grande al clarinetto, Sharon Crucitti al flauto, Antonino Scopelliti al violoncello, Annamaria Cento alla chitarra e alle percussioni. La loro maestria arricchirà ulteriormente la performance, regalando al pubblico un concerto di Natale davvero speciale.

Il Parroco, Don Giovanni Gattuso, ha voluto esprimere un pensiero speciale sull’evento: “La musica natalizia, e in particolare quella sacra, ha un potere speciale: trasmette messaggi di solidarietà, speranza e amore. Questi sono i veri valori che il Natale ci invita a vivere ogni anno, e la musica diventa lo strumento perfetto per farli arrivare al cuore di tutti. Il concerto ‘Christmas Inside’ rappresenta una bellissima occasione per ricordarci che, attraverso la bellezza e l’armonia della musica, possiamo trovare unione e pace, e accogliere il messaggio di speranza che il Natale porta con sé.”

Non perdere l’opportunità di partecipare a questo evento unico, dove la musica incontra la magia del Natale, creando un’atmosfera indimenticabile che resterà nel cuore di tutti.