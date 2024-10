Reggio: il 10 ottobre la conversazione “L’eros in Pausania  e i folli amori dei Successori di  Alessandro Magno”

“L’eros in Pausania e i folli amori dei Successori di Alessandro Magno” è il tema della conversazione che la Prof.ssa Elena Santagati, Associato di Storia Greca presso il Dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell’Università di Messina terrà giovedì 10 ottobre alle ore 16,45 presso la sala Giuffrè della Villetta De Nava nell’ambito degli incontri “Autunno in Biblioteca” promossi congiuntamente dalla Associazione Culturale Anassilaos dalla Biblioteca De Nava. A introdurre l’incontro che si inserisce anche negli approfondimenti sulla storia antica, sarà il Prof. Amos Martino, Responsabile Anassilaos Centro Studi “Glauco di Reggio”. Interverrà la Dott.ssa Daniela Neri, Responsabile della Biblioteca Pietro De Nava. In almeno tre occasioni, tutte concentrate nel I libro della Periegesi della Grecia, opera in dieci libri nella quale lo storico e geografo Pausania detto anche il Periegeta, vissuto nel 2^ secolo d.C., raccoglie notizie storiche su popoli, persone e località, offrendo peraltro informazioni preziose su riti religiosi e opere d’arte, lo scrittore riferisce eventi meno noti della vita di alcuni collaboratori e successori di Alessandro Magno. Nello specifico, quella di Tolemeo I, Tolemeo II, Lisimaco ed Attalo, appaiono segnate da un comune denominatore: la passione d’amore per le donne. Un elemento che in parte contrasta con l’idea, divenuta ormai luogo comune, che il mondo greco fosse caratterizzato solo e soltanto dall’omoerotismo. È probabile che il Periegeta scegliesse di inserire aspetti personali di questi protagonisti nelle vicende della prima età ellenistica per una migliore comprensione – o enfatizzazione – del loro temperamento anche dal punto di vista dei sentimenti o, forse, per dare ulteriore fondamento alla visione negativa che egli aveva di questo periodo storico, anello di congiunzione tra età classica e dominio romano.