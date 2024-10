Giovedì 17 ottobre, nella Sala Conferenze del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria alle ore 10:30 si terrà la conferenza stampa di presentazione del Rhegion International Film Festival (RIFF). Una rassegna cinematografica che avrà luogo dal 25 al 27 ottobre presso il MArRC organizzata dall’Associazione Culturale Archeovisiva ETS, in partenariato con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, con il sostegno della Fondazione Calabria Film Commission e la collaborazione dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, e il Circolo del Cinema “Cesare Zavattini” di Reggio Calabria.

Attraverso il cinema e le arti visive, l’evento nasce con l’intento di promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, con proiezioni di documentari, film e cortometraggi di archeologia, storia e antropologia, incontri con esperti del settore e delegazioni artistiche dei film, mostre, masterclass e attività didattiche per i più giovani.

Direttori artistici della rassegna sono l’archeologa Alessandra Cilio e il regista Lorenzo Daniele, entrambi siciliani, già organizzatori di importanti eventi legati al mondo della divulgazione dell’Antico attraverso le arti visive.

Nel corso della conferenza stampa i direttori artistici del festival insieme al direttore del MArRC Fabrizio Sudano presenteranno la rassegna e anticiperanno i titoli delle 17 opere in proiezione, sottolineando la peculiarità delle pellicole proposte. Tra queste, il documentario prodotto da Rai Cultura e diretto da Eugenio Farioli Vecchioli e Brigida Gullo sui Bronzi di San Casciano dei Bagni, preceduto dall’ “Incontro in Piazza” con l’archeologo Jacopo Tabolli.

Per maggiori dettagli e informazioni si invita la stampa e il pubblico interessato a partecipare alla conferenza di presentazione della rassegna.