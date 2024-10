Importante riconoscimento per il presidente della Pro Loco di Taurianova

Nuovo importante riconoscimento per Nello Stranges, presidente della Pro Loco “Taurianova nel cuore”. Lo scorso 30 settembre, infatti, il Consiglio direttivo nazionale della rete associativa Ente Pro Loco italiane Aps, si è dotata di Dipartimenti strategici per offrire sempre più attenzione ai territori e su proposta del presidente nazionale Pasquale Ciurleo, ha deliberato all’unanimità non solo la composizione degli stessi ma ha anche nominato i responsabili, affidando a Stranges il Dipartimento rapporti istituzionali.

Nello specifico, il Dipartimento, sotto la guida di colui che è il “deus ex machina” dell’Infiorata di Taurianova, si occuperà delle attività di monitoraggio legislativo nazionale e regionale e coopererà con la presidenza nazionale per la gestione dei rapporti istituzionali. Inoltre, collaborerà con i presidenti dei Comitati regionali Epli per il supporto di consulenza anche su aspetti inter-istituzionali. Dal canto suo, Stranges si è detto onorato per la stima e la fiducia che è stata riposta nella sua persona, affermando di essere «fiero di portare sempre più in alto il nome di Taurianova e della Pro Loco che guido con umiltà, amore, impegno e passione».