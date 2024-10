Reggio Calabria: la necropoli ellenistica del Museo Nazionale è un tesoro da scoprire con Enel e il Touring Club Italiano

Una nuova collaborazione nell’ambito del volontariato di impresa targata Enel e Touring Club Italiano permetterà al pubblico di ammirare bellezze artistiche e architettoniche del Bel Paese altrimenti chiuse o con accesso limitato.

Condivisione, sostenibilità, inclusione e valorizzazione del patrimonio architettonico italiano sono i valori che animano il progetto “Aperti per Voi” del Touring Club Italiano al quale Enel vuole dare il proprio supporto consentendo ai dipendenti dell’azienda elettrica, interessati all’iniziativa, di partecipare nella veste di volontari, all’apertura straordinaria di luoghi d’arte e di cultura dal Nord al Sud dello Stivale, nei mesi di ottobre e di novembre.

In questo contesto, venerdì 4 ottobre e venerdì 11 ottobre dalle 10 alle 13.30 i volontari accoglieranno i visitatori presso la necropoli ellenistica, nei sotterranei del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. La necropoli è inquadrabile cronologicamente in età ellenistica – tra il IV e il II sec. a.C. – ma alcuni reperti hanno fatto ipotizzare l’uso funerario già in età classica. Durante la costruzione del Museo Nazionale furono messe in luce un centinaio di tombe riconducibili alla necropoli settentrionale della città greca di Rhegion. Le sepolture presentavano diverse tipologie costruttive: a cassa; alla cappuccina; a cassa con copertura “a libro”; a camera; ustrina ed enchytrismòs.

Con il progetto “Aperti per Voi” vengono restituiti a cittadini e turisti, promuovendone l’apertura sistematica e continuativa, complessi museali, chiese e palazzi storici su tutto il territorio nazionale: in questi luoghi l’accoglienza dei visitatori è curata dei volontari del Touring Club Italiano e, in queste occasioni speciali, anche dai volontari Enel che, dopo una breve formazione, presidieranno il sito, curando l’accoglienza e fornendo informazioni di carattere culturale e artistico.

Questa collaborazione è la dimostrazione della grande attenzione che Enel e Touring Club riservano da sempre al territorio e alle sue eccellenze paesaggistiche e culturali.

Per visitare i siti “Aperti per Voi” non è necessaria la prenotazione e può accedere chiunque lo desideri: l’elenco dei luoghi visitabili e gli orari di apertura sono disponibili sul sito del Touring Club https://www.touringclub.it/notizie/aperti-per-voi/enel-insieme-a-touring-club-per-rendere-accessibili-aree-archeologiche-chiese-e-musei.

Con il progetto Aperti per Voi il Touring Club Italiano dal 2005 si impegna – grazie anche ai suoi volontari – a prendersi cura di beni di eccezionale valore, garantendo l’accoglienza continuativa dei visitatori e l’attività informativa di orientamento in luoghi di arte e cultura. Dal 2005 sono oltre 23 milioni i visitatori accolti; oggi sono oltre 1600 i volontari attivi in più di 80 luoghi in 34 città e 14 regioni.

