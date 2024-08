Roccella, il 14 agosto appuntamento con “Dal Bianco al Blu. La Notte Bianca”: la notte dei quartieri, del divertimento e della cultura

Come ogni anno, la notte del 14 agosto Roccella non dormirà. È in programma, infatti, “Dal Bianco al Blu. La Notte Bianca”, manifestazione di punta dell’estate promossa dall’Amministrazione Comunale per offrire, non solo ai residenti, ma anche ai turisti presenti sul territorio, diverse opportunità di divertimento assieme ad iniziative culturali e di riscoperta delle tradizioni popolari che faranno conoscere meglio la cittadina ionica.

L’evento, pensato per andare incontro ai gusti di un pubblico ampio e di tutte le fasce d’età, animerà quartieri, siti storici e artistici, aree pubbliche e locali della cittadina a partire dalla sera di mercoledì 14, proseguendo per tutta la notte fino alle prime luci dell’alba di Ferragosto.

Diverse le iniziative in cartellone, tra cui, per “La notte dei quartieri”, la presentazione del sistema di itinerari digitali “Borgo Carafa Digital Guide”, alle ore 19 al Borgo, a cui seguirà la visita guidata al centro storico. Sempre dalle 19 in poi, il quartiere Sant’Antonio ospiterà la “Festa Marinara”, mentre in piazza Dogana si giocherà con i più piccoli, a partire dalle 21, per poi proseguire con spaghettata e intrattenimento musicale.

Per “La notte della Cultura” sono in programma dalle 18.00 alle 20.00 delle visite gratuite al “Parco degli Dei”, creato e diretto dall’artista Mariella Costa, mentre dalle 19.00 alle 23.00 si potrà visitare il “MusMir”, il Museo Multimediale Immersivo di Roccella al Castello Carafa, con un ingresso scontato a 3 euro. E ancora alle 21.00, nel cortile dell’ex Convento dei Minimi, incontro sul tema “La teatralità cinematografica di Mario Martone”.

La sezione “La notte del divertimento” si aprirà alle 21.00 con il grande concerto dei Pooh al Teatro al Castello, nell’ambito del Roccella Summer Festival. Allo stesso orario, in piazza Primavera, saranno di scena i balli sociali a cura del Centro di aggregazione per anziani. Dalle 20, invece, si accenderanno i riflettori sul palco centrale del waterfront che ospiterà gli spettacoli di musica live curati da Studio 54 e TeleMia, “Back to the 80’s”. Si proseguirà, quindi, nella spiaggia antistante il Belvedere alle 2.00, per ballare al ritmo del “Back to Flora Goes to Circus” fino alle prime luci dell’alba.

In cartellone anche la sezione “Divertirsi nei locali di Roccella” con spettacoli di musica live, dj set e promozioni specifiche per l’evento.

Alle 5.00 di giovedì 15 prenderà il via dall’area Fitness, sul lungomare nord, la camminata lenta del Sunrise Fitwalking che saluterà l’alba del nuovo giorno.

Per la giornata di Ferragosto, infine, due appuntamenti: il primo alle 17.30 sulla spiaggia del waterfront per il rilascio in acqua della Tartaruga Blu Flag, salvata dagli operatori dell’Associazione MARE; il secondo alle 18.30, sempre in spiaggia, con il tuffo collettivo più lungo del mondo.

Tutte le informazioni relative al programma dell’evento sono disponibili sul portale turistico del Comune di Roccella Ionica www.visitroccella.it e sulle pagine social ad esso collegate.