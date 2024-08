“Le Notti dei Folli”: dal 16 al 18 agosto il cuore di Siderno Marina si anima di arte, spettacolo e cultura

Il Ferragosto sidernese dura quattro giorni! Prende il via giovedì 15, con la tappa dell’International Street Food che prevede ben venti track sulla via Cristoforo Colombo, una serie di serate che renderanno protagonista la parte antica della Marina di Siderno, quella dei palazzi storici, costruiti nell’epoca in cui la città più vivace e popolosa della Riviera dei Gelsomini sviluppava la propria vocazione commerciale, anche grazie agli scambi e alle continue transazioni con gli imprenditori giunti dalla Costiera Amalfitana, molti dei quali decisero di stabilirsi qui.

Quella di Ferragosto sarà la serata-prologo delle “Notti dei Folli“, manifestazione che avrà luogo dal passaggio a livello in corrispondenza di piazza Portosalvo all’ultimo in via Genova, coinvolgendo tutte le strade interne parallele e le traverse che collegano il Corso della Repubblica a quella che, nel linguaggio corrente, viene definita “la via Marina”.

Spettacoli, mercatini dell’artigianato, allestimenti, artisti di strada, angoli di cultura e creatività animeranno il cuore di Siderno dal 16 al 18 agosto, grazie alla sinergia che ancora una volta l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni ha saputo attivare con le associazioni riunite nella Consulta e nella Consulta Giovanile, con la Pro Loco e coi gestori dei locali ubicati nelle strade interessate.

Ogni angolo della zona interessata sarà animato da spettacoli (sia fissi che itineranti) per fare in modo che chi raggiungerà via Cristoforo Colombo per gustare le prelibatezze dei track dell’International Street Food dell’Airs o quelle preparate dai ristoratori del posto, potrà trascorrere tre serate all’insegna del sano divertimento.

Via Paolo Romeo sarà appannaggio dei mercatini dell’artigianato, mentre le traverse attigue si animeranno con numerose attività artistiche e culturali. Tra queste, le letture partecipate a cura dell’attrice, autrice e regista teatrale Maria Pia Battaglia; e poi bellezza, arte, sport e osservazione astronomica. Un mix ispirato a quella sana follia pensata dagli organizzatori per tirare fuori dal cilindro magico una sorpresa dietro l’altra.

Il programma, in via di ulteriore implementazione, prevede per venerdì 16 il concerto del Fabio Macagnino Gruppo – Movimento Terra, gli spettacoli itineranti del cabaret della “Lapa Reggina” e della Ottopiù street band, oltre che l’esibizione degli attori del Gruppo Spontaneo Bovalino.

Sabato 17, nella piazzetta tra via dei Colli e via Roma, in occasione del motoraduno delle Harley Davidson, si esibirà la cover band dei Pink Floyd, mentre il cabarettista Marco Mittica, con dei trascorsi nella scuola milanese di Zelig, terrà il proprio spettacolo all’insegna del non-sense. La follia creativa caratterizzerà la musica che verrà suonata in giro per le viuzze della manifestazione.

Gran finale domenica 18, coi concerti itineranti della Till band e dei “Dipende di Te” coi Suonatori di Cataforio, mentre tra via Roma e via dei Colli si canterà al “Karaoke dei folli” e gli attori del Gruppo Spontaneo di Bovalino concederanno un graditissimo bis.

Certamente ci sarà parecchio da divertirsi, e per l’occasione l’Amministrazione Comunale, di concerto con la Polizia Locale, ha predisposto un piano straordinario di parcheggi che compenserà ampiamente quanto previsto dai divieti di transito e posteggio nelle vie del festival, che per la sola via Cristoforo Colombo saranno in vigore da giovedì 15 a domenica 18, mentre nelle altre strade saranno validi per tutta la durata della manifestazione, dal 16 al 18. In particolare, rimarrà aperto il lungomare delle Palme (compresa l’area di parcheggio predisposta nell’estremità nord a ridosso del sottopasso), mentre l’area di piazza della Cittadinanza Europea (che ospita il mercato settimanale) sarà l’altro polo in grado di ospitare il maggior numero di auto parcheggiate.