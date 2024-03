Reggio: il 16 marzo la presentazione del libro di Fabio Cuzzola, “Uccidete il D J. Il Settantasette in riva allo Stretto”

Sabato 16 marzo in sede alle ore 18.30 il Circolo culturale G. Calarco- Coop. V. Veneto, presso la propria sede in via Amerigo Vespucci 10/g, presenta, per la prima volta in città, il libro di Fabio Cuzzola “Uccidete il D J. Il Settantasette in riva allo Stretto” DeriveApprodi editore (2024)

Siamo nella Reggio Calabria degli anni settanta, un gruppo di giovani decide di non emigrare per creare spazi di libertà e aggregazione grazie al rock e alle radio libere. Nasce così l’esperienza del primo record store in città con vinili provenienti da tutto il mondo. Ma i loro sogni si scontreranno presto con l’efferato omicidio di due loro amici dj. Qualcuno vuole spegnere la musica, ma una voce misteriosa rivelerà cose che faranno tremare l’Italia. Tra trame nere, intrecci mafia-politica, ribellione giovanile, l’autore ci conduce in un’avvincente storia sul Sud degli anni Settanta.

Fabio Cuzzola ,insegnante, ha maturato la sua esperienza autoriale partendo dallo studio delle fonti orali.Dalle sue esperienze di ricerca storica sono nati: Reggio 1970 (Donzelli, 2007), Cinque anarchici del Sud (Castelvecchi, 2020). Dal 2012 fa parte del collettivo di scrittura Lou Palanca, grazie al quale è approdato al genere del romanzo storico politico firmando: Blocco 52 e Ti ho vista che ridevi (Rubbettino, 2013 e 2015)

Conversa con l’autore Angela Curatola, interviene il Prof. Luciano Tripepi