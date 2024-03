Settimana Mondiale del Cervello, seminario sul benessere psicologico in età adolescenziale all’Alvaro di Palmi

In occasione della Settimana Mondiale del Cervello 2024, gli allievi delle classi II, III e IV del Liceo Alvaro di Palmi hanno assistito a un seminario su “Cervello, Adolescenza e benessere psicologico”, condotto dal dott. Gaetano Gorgone, Neurologo, e dalla dott.ssa Sofia Ciappina, psicologa psicoterapeuta. Dopo l’introduzione da parte della Dirigente Scolastica, la prof.ssa Eva Raffaella Nicolò, che ha evidenziato l’importanza dei temi legati alla salute psicologica, all’attenzione e alla cura che vanno posti nei riguardi del nostro cervello e della nostra mente, l’incontro ha messo in rilievo i temi legati allo sviluppo della mente lungo tutto l’arco di vita, alla centralità dell’adolescenza nel processo di sviluppo, al benessere psicologico, alle nuove forme di dipendenza legate anche alla diffusione delle nuove tecnologie. Alle relazioni è seguita una discussione che ha mostrato l’ampio coinvolgimento e il sentito interesse da parte degli allievi dell’istituto palmese. Un importante momento di riflessione per la comunità scolastica, luogo di crescita, di consapevolezza e di promozione del benessere individuale e collettivo.