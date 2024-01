Domani riunione del Consiglio Metropolitano per l’approvazione di una parziale modifica al piano di dimensionamento della rete scolastica

Prima riunione dell’anno per il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria. Domani mercoledì 3 gennaio l’aula Repaci di Palazzo Alvaro, diretta dal sindaco Giuseppe Falcomatà, tornerà a riunirsi in prima convocazione alle ore 11.00 ed in seconda alle ore 12.00. Unico punto all’ordine del giorno la Parziale modifica del Piano di Dimensionamento della rete scolastica metropolitana approvato dall’Ente con delibera n. 110 del 14 ottobre 2023.

Come di consueto la seduta sarà integralmente trasmessa in diretta streaming sul canale ufficiale della Città Metropolitana: https://www.youtube.com/c/CittàMetropolitanadiReggioCalabria