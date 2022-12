Reggio: presentata la linea di moda di “ZIOCHIC”

Capita in una giornata prefestiva d’inverno di incrociare in un solo posto accessori moda di alta qualità vintage uniti a tessuti tecnici e contemporanei insieme a colori forti e fuori dall’ordinario. Ogni pezzo è unico, realizzato a mano in Italia.

Questa è stata la serata di presentazione dei prodotti ZIOCHIC che si è svolta il 7 dicembre 2022 presso il Malalbergo, l’ostello/albergo di Reggio Calabria nella centralissima via Giulia 2.

Oltre cento persone hanno ammirato le grandi sciarpe realizzate con tessuti ricercati, i plaid di vera lana italiana vintage, le carbag misto lana e tessuti tecnici e le teste di ceramica vere e proprie opere d’arte.

La ricerca di ZIOCHIC sulle sciarpe riguarda i tessuti che normalmente non si trovano nella distribuzione commerciale perché considerati, erroneamente, fuori moda. ZIOCHIC, al contrario, sostiene che in media la qualità dei filati di 50 o più anni fa era nettamente superiore alla qualità media dei tessuti odierni. Da questa considerazione muove per il recupero e il riuso unendoli per creare nuovi stili e nuovi prodotti con solide basi nel passato.

Identico discorso vale per i plaid, realizzati unendo diverse tipologie di filati e le carbag, le iconiche borse da viaggio.

Come questa qui in foto realizzata con antica coperta calabrese in lana e tessuto tecnico contemporaneo. Perfetta per la vita di tutti i giorni o per un gita fuori porta.

Le teste in ceramica sono realizzate da artigiani calabresi su idea e richiesta di ZIOCHIC. Sono utilizzabili come grandi contenitori centrotavola per la frutta o per abbellire la casa.

Di sicuro hanno fatto un’ottima accoglienza all’entrata del Malalbergo di Reggio Calabria.