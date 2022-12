La Pro Loco Reggio Sud presenta il calendario delle attività natalizie

La Pro Loco Reggio Sud comunica che Venerdì 9 Dicembre alle ore 10 presso la Piazza di Via delle Industrie a Pellaro si svolgerà l’inaugurazione della Panchina Rossa, quale simbolo della sensibilizzazione del territorio Pellarese al “No alla Violenza sulle donne e la Violenza di genere”. Giornata conclusiva dei 3 eventi a Sostegno della “Giornata Internazionale della Violenza contro le Donne”. Nella stessa giornata saranno presenti i Volontari dell’AIL a sostegno dell’iniziativa “Ogni malato di Leucemia ha la sua Buona Stella”. Si effettuerà la vendita delle Stelle di Natale, alla quale la Pro Loco ha già aderito acquistando le Stelle di Natale che nella stessa giornata verranno messe a dimora a lato della Panchina Rossa, presso la Piazzetta, già adottata, ripulita e riqualificata dagli noi volontari in collaborazione con l’Associazione MelanyArt. Seguirà la presentazione del calendario delle attività Natalizie della Pro Loco su tutto il territorio della città Metropolitana.

Sarà presente all’iniziativa l’Amministrazione Comunale, la responsabile del Centro Antiviolenza Margherita ODV di Reggio Calabria e i Volontari AIL della Sez A: Neri di Reggio Calabria-Vibo Valentia. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare, sostenendo le iniziative di solidarietà in corso.

Questa giornata sarà l’evento conclusivo rinviato per due volte a causa mal tempo, che prevedeva la fiaccolata per le Vie di Pellaro e l’inaugurazione della Panchina Rossa. Si sono invece svolte come da programma, la giornata del 27 Novembre con la Messa in suffragio delle vittime di violenza presso la parrocchia B.V. Maria “Regina della Pace” a San Leo di Pellaro, con l’offertorio dei simboli della violenza sulle donne e la Coperta Artina e la giornata del 2 Dicembre presso lo stadio “Domenico Pellicanò” di Bocale a Campoli-(RC), con la partita di calcio Femminile del Bocale Calcio ADMO. Ospiti d’eccezione Maria Antonietta Rositani, testimone di vittima di violenza. Nel corso della giornata si è svolta la vendita solidale di beneficienza, attraverso un contributo simbolico alla Coperta Artina, (realizzata dalle donne dell’associazione MelanyArt e singole cittadine, opera consistente in un metro quadrato di lana, lavorata ai ferri e all’uncinetto, con il bordo/ giro conclusivo di colore rosso per dire NO alla Violenza sulle Donne . Inoltre sono state esposte e vendute altre opere e manufatti dell’Associazione organizzatrice del progetto e la raccolta di offerte libere e volontarie a sostegno dell’iniziativa. Sono stati consegnati gli attestati di ringraziamento a tutti coloro che hanno sostenuto fattivamente e logisticamente l’iniziativa stessa, che ha messo in risalto il vero e proprio patrimonio umano fatto di solidarietà coraggio e speranza e sinergia fra le associazioni del territorio.